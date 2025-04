Un « Grand Besoin d’Amour » pour restaurer les sentiers des Monts Uapishka

La Société des Amis des Monts Groulx lance un appel à la solidarité pour l’un des secteurs montagneux les plus fréquentés de la Côte-Nord.

À compter d’aujourd’hui, l’organisme amorce une campagne de sociofinancement intitulée Grand Besoin d’Amour aux Monts Uapishka, visant à restaurer les sentiers d’accès à ce territoire de haute altitude.

Depuis la fin des années 1980, les sentiers des monts Groulx, aussi appelés Uapishka, sont entretenus par des bénévoles.

Toutefois, l’érosion naturelle, combinée à la popularité croissante du site, ont mené à une dégradation marquée de ces accès toundriques. « Nos sentiers ont été créés avec cœur et sueur par les randonneurs eux-mêmes, mais aujourd’hui, ils ne répondent plus aux normes de sécurité et de durabilité actuelles », explique Martine Cotte, présidente de la Société des Amis des Monts Groulx.

Le projet de restauration, estimé à plusieurs centaines de milliers de dollars, s’échelonnera sur quatre ans. Les objectifs principaux sont de renforcer l’infrastructure des sentiers, améliorer la sécurité des randonneurs et rendre les parcours accessibles en toute saison.

Un geste simple pour un grand impact

Pour faire avancer cet important chantier, l’organisation sollicite la générosité du public. À travers sa campagne de sociofinancement, une collection exclusive d’autocollants à l’effigie des sommets emblématiques sera proposée. En plus des autocollants, la carte topographique des Amis des Monts Groulx, couvrant le secteur de la traversée Nord-Sud, est toujours disponible en échange d’un don.

« Ce n’est pas seulement une collecte de fonds, c’est une invitation à faire partie d’un mouvement de préservation », précise Guy Boudreau, administrateur de l’organisme. « Chaque don, petit ou grand, contribue à faire une réelle différence ».

D’ailleurs, les fonds amassés serviront aussi de levier pour accéder à des programmes de subventions gouvernementales, qui exigent une mise de fonds variant entre 5 % et 25 %. La campagne 2025 a comme objectif d’amasser au moins 12 000 $.

De plus, en guise de remerciement, les donateurs courront la chance de remporter des prix offerts par des commanditaires régionaux, dans le cadre de trois tirages qui auront lieu pendant la campagne. Les détails seront publiés sous peu sur les plateformes numériques de l’organisation.

La boutique virtuelle zeffy permettra de sélectionner les articles désirés et d’ajouter un don libre.