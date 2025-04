Les Eagles sont toujours en vie et réécrivent l’histoire

Il aura fallu plus de sept périodes complètes, 141 minutes et 42 secondes de jeu en 6 heures et 16 minutes pour voir le cinquième match de la série entre les Eagles du Cap Breton et le Drakkar de Baie-Comeau finalement prendre fin. Faisant face à l’élimination, les Eagles l’ont emporté 3-2 en 5e période de prolongation, mettant ainsi fin au deuxième plus long match de l’histoire de la LHJMQ. La série se transporte ainsi à Baie-Comeau pour la sixième joute lundi.

Sommaire de la rencontre

L’avantage numérique des Eagles, qui leur avait permis de connaître du succès au troisième match de la série, frappe à nouveau dès la première infraction appelée au Drakkar. Un tir de Xavier Daigle se fraie un chemin jusque dans le coin, par dessus la gauche de Lucas Beckman. Dans les dernières minutes de ce premier engagement, le vétéran Shawn Pearson écope d’une double pénalité mineure pour avoir porté son bâton trop élevé. Ces quatre minutes de jeu de puissance au Eagles aurait bien pu asséner un dur coup aux nord-côtiers, n’eut été d’une infraction majeure et de match à Joseph Hennebery, chassé pour mise en échec à la tête de Skogen Schrott moins d’une minute plus tard.

Durant la séquence à quatre contre quatre qui suit, Baie-Comeau crée l’égalité dans les derniers instants de la période. Provoquant un revirement à la ligne bleue des locaux, Raoul Boilard attire deux joueurs avant de réussir une passe savante à Matyas Melovsky, fin seul de l’autre côté. Le tir côté bouclier du tchèque a raison de son compatriote Jakub Milota.

En début de deuxième période, le Drakkar ne peut profiter des minutes restantes à l’avantage numérique, en plus du suivant quelques instants plus tard. Malgré quelques bons lancers sur cette dernière, le quatuor défensif défensif des Eagles fait du bon travail, tout comme leur gardien. Ce dernier est cependant battu d’un angle restreint par Raoul Boilard, tout juste passé la mi-match.

Bénéficiant notamment d’une attaque massive en début de troisième période, les Eagles bourdonnent près du filet de Lucas Beckman et finissent par en tirer profit. Lucas Romeo trouve le fond du filet, du même endroit d’où Daigle l’avait fait en première période. Ce dernier est d’ailleurs complice. Les quinze minutes suivantes sont plutôt partagées entre les deux équipes, sans que personne ne puisse faire la différence. Pour la première fois de cette série, le temps supplémentaire est nécessaire.

Un (presque) interminable marathon

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nul n’aurait pu prévoir une telle tournure des événements. Au-delà de la durée historique du match en tant que tel, les deux équipes se sont vues refuser un but qui aurait fermé les livres. D’abord, en deuxième période de surtemps, Jules Boilard fait dévier un lancer de la ligne bleue dans le filet, mais après plusieurs minutes de révision, le but est refusé pour contact illégal avec le gardien. Après plus de 113 minutes de jeu, les Eagles se font à leur tour fermer la porte, dans un scénario identique au premier. Puis, une fois le cap des 130 minutes jouées, Baie-Comeau et Justin Gendron se font à nouveau refuser le but gagnant, cette fois parce que la rondelle avait précédemment quitté la surface de jeu. C’est finalement Angelo Fullerton qui tranche le débat en début de 5e période de prolongation, s’échappant et déjouant Lucas Beckman sur une feinte de droite à gauche.

La fin d’un long chapitre

Ailleurs dans la LHJMQ, le rideau est finalement tombé à Bathurst, alors que les Saguenéens sont parvenus à éliminer le Titan en cinq parties. Tel qu’annoncé en décembre dernier, après 27 saisons dans la Baie-des-Chaleurs, l’équipe déménagera à Saint-Jean de Terre-Neuve en vue de la prochaine campagne. En fin de troisième période, Alexandre Lallier a fait lever les 2435 partisans présents au Centre Régional K.C. Irving pour une dernière fois, inscrivant l’ultime but de l’histoire de l’équipe.

Les Cataractes de Shawinigan, le Phoenix de Sherbrooke et les Huskies de Rouyn-Noranda ont également mis un terme à leur série en remportant la 5e partie. Ils passent ainsi au deuxième tour. La seule autre série encore active est entre les Voltigeurs et les Mooseheads, à la grande surprise menée 3-2 par ces derniers.