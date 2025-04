Des Canadiens manifestent contre Trump partout au pays

Des Canadiens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays dimanche pour dénoncer les menaces du président américain Donald Trump à l’encontre de la souveraineté canadienne.

À Montréal, des centaines de personnes se sont massées au parc du Mont-Royal en signe de solidarité contre ses remarques répétées sur la possibilité de faire du Canada le 51e État américain, beaucoup arborant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «51, c’est non».

Au pied d’un monument dédié à l’un des Pères de la Confédération, Georges-Étienne Cartier, des politiciens et l’ancien directeur de Médecins sans frontières ont mis en garde la population contre les dangers que représente l’administration Trump pour la liberté d’expression, l’intégrité démocratique et l’indépendance du Canada.

«La menace qui pèse sur notre souveraineté est absolument insensée», a commenté l’un des manifestants, Jonathan Trivisonno, qui s’est dit «choqué» lorsqu’il a entendu pour la première fois les suggestions d’annexion de M. Trump.

«C’est très décourageant. Nous sommes amis depuis si longtemps. Nous sommes liés, mais distincts», a-t-il souligné.

L’un des organisateurs de l’événement, l’ancien journaliste Alain Saulnier, maintenant professeur honoraire à l’Université de Montréal, a voulu «permettre aux gens de sortir de chez eux et d’exprimer clairement qu’ils ne veulent pas de Trump ici».

«C’était notre message le plus important. Quand tu es chez toi, enfermé, et que tu entends que Donald Trump veut peut-être envahir le Canada et que toutes les valeurs trumpistes peuvent venir nous contaminer, tu es tétanisé, tu as peur, tu ne sais pas comment les choses vont se dérouler.»

À Halifax, des centaines de personnes ont bravé une pluie battante pour participer à un rassemblement devant le centre de congrès, où ils se sont tenus dans des flaques d’eau de quelques centimètres de profondeur, en chantant au son d’un groupe de reprises interprétant des succès de Tragically Hip et d’autres classiques canadiens.

L’une des participantes, Debbie Baker, en était à sa toute première manifestation. Pour l’occasion, elle était accompagnée de sa fille.

«À mon âge, à 66 ans, il était temps de me lever et de dire quelque chose! Je suis fière d’être Canadienne et Néo-Écossaise. Je serais damnée si quelqu’un prenait le contrôle de ce pays, qu’il s’agisse d’un élu au Canada ou de quelqu’un au sud de notre frontière», a-t-elle indiqué.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est arrêté au rassemblement alors qu’il terminait une tournée de deux jours dans le Canada atlantique, serrant des mains et prenant des photos dans la mer de parapluies et de drapeaux canadiens.

Au Manitoba, le premier ministre Wab Kinew a participé à l’organisation du «Rallye pour le Canada» afin que les citoyens puissent manifester leur fierté régionale et nationale et envoyer le message que le pays ne sera jamais un État américain.

Samedi, des Américains se sont rassemblés dans les 50 États pour protester contre le programme du président, à l’issue de 11 semaines vertigineuses qui ont vu Donald Trump ériger des barrières tarifaires, démanteler certains services gouvernementaux et gracier presque tous les accusés impliqués dans l’attaque du Capitole à Washington en 2021.