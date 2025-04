Le taekwondo revient à la compétition

Le Club de taekwondo de Baie-Comeau était de retour à la compétition après une période de pause provoquée par la pandémie. Seize de ses adeptes se sont rendus à Trois-Rivières les 15-16 mars pour la Coupe Québec.

Les Baie-Comois ont ramené 15 médailles et 1 trophée (ceinture noire). « On n’y allait pas pour les médailles, mais pour s’amuser. On est quand même content d’avoir aussi bien performé puisqu’on est un petit club », raconte Myriam Tremblay, présidente du Club de taekwondo de Baie-Comeau.

L’organisation locale s’est classée 10e sur les 21 clubs participants alors que la grande majorité de ses athlètes en étaient à leur première compétition dans ce sport. « Il y a un jeune de sept ans qui a obtenu deux médailles d’or, une en formes et une en combat. Ça a bien commencé la journée », se réjouit la présidente.

De 5 à 59 ans

Les membres du club baie-comois sont âgés de 5 à 59 ans. Ils sont classés selon la couleur de leur ceinture ainsi que leur poids. Au total, une cinquantaine d’athlètes y étaient inscrits cette session.

« On a une seule personne qui compétitionne comme ceinture noire, c’est notre entraîneur. Les adeptes font les compétitions dans les côtés formes et combat », précise Mme Tremblay qui a commencé à faire du taekwondo vers l’âge de 15 ans. Celle qui est ceinture noire n’a toutefois pas compétitionné à Trois-Rivières puisqu’elle est nouvellement maman.

Pour le moment, il n’est plus possible de s’inscrire au Club de taekwondo de Baie-Comeau puisque la session est terminée. Toutefois, les inscriptions reprendront pour l’automne, en septembre.

Championnat canadien

La prochaine étape sera le Championnat canadien qui, pour une première fois en 10 ans, se tiendra au Québec, plus précisément à Lévis les 17 et 18 mai. Le club baie-comois y sera représenté.

En vue de cette compétition, les adeptes récoltent de l’argent afin de défrayer les coûts nécessaires pour y participer. Ils feront de l’emballage chez Maxi du 10 au 13 avril ce qui leur permettra de payer les inscriptions, les chambres d’hôtel, les frais d’essence, etc.