Un homme arrêté après un confinement de plusieurs heures sur la Colline du Parlement

La police d’Ottawa a annoncé l’arrestation d’un homme après un confinement de plusieurs heures sur la Colline du Parlement.

Les enquêteurs affirment que l’homme a réussi à accéder sans autorisation à l’édifice de l’Est samedi après-midi et s’est barricadé à l’intérieur.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, ils affirment qu’il a été placé en détention sans incident.

Aucune accusation n’a été portée contre lui dans l’immédiat.

La police a initialement lancé un avertissement à toute personne se trouvant dans l’édifice de l’Est, qui abrite les bureaux du Parlement, de se réfugier dans la pièce la plus proche, de fermer et de verrouiller toutes les portes et de se cacher.

Les personnes ont été évacuées de l’édifice et la police a fermé une grande partie de la rue Wellington devant la Colline du Parlement, bloquant la circulation et les piétons.

Plus de trois heures après le début du confinement, la police a étendu la zone d’exclusion de la rue Wellington à un pâté de maisons jusqu’à la rue Sparks.

L’inspecteur de la police d’Ottawa, Mark Bouwmeester, a déclaré aux journalistes vers 19 h 30 que les circonstances de cet incident étaient «suspectes», mais a donné peu de détails sur ce qui se passait à l’intérieur.

La police n’a pas voulu préciser si l’homme était soupçonné d’être armé ou s’il avait proféré des menaces.

La police d’Ottawa a déployé des unités spécialisées, dont au moins une unité canine et des unités de déminage. Deux robots de déminage ont été aperçus devant l’édifice du Centre.

Le site internet du gouvernement indique que l’édifice de l’Est abrite les bureaux des sénateurs et de leur personnel, mais la Colline du Parlement est généralement calme ce mois-ci en raison des élections fédérales. Le Parlement a été dissous depuis le déclenchement des élections le 23 mars.

Le site indique que l’édifice a autrefois abrité les officiers de Sir John A. Macdonald et de Sir George-Étienne Cartier, et qu’il contient encore «des reconstitutions fidèles des bureaux de ses célèbres occupants du XIXe siècle».