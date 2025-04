We Are Wolves en spectacle à Baie-Comeau

Le groupe punk-rock We Are Wolves sera de passage sur la scène de l’Ouvre-boîte culturel de Baie-Comeau le 19 avril dès 20 h à l’Alternative.

Sur son sixième opus, le trio montréalais tente d’imaginer un avenir où l’on peut danser malgré l’enfer qui nous entoure. Sur cet album de dance-rock dystopique, les musiciens présentent une formule envoûtante qui pousse à revoir la finalité des choses et à accueillir le changement.

On entend toujours le même refrain : on vit à une époque de changements profonds, de conflits et de chaos. Mais qu’est-ce qui mérite vraiment notre attention ? C’est une question que se pose le groupe.

« La plupart d’entre nous avons l’impression d’être prisonniers d’un monde sens dessus dessous. Oubliez le chaos et laissez-vous porter par ce divertissement. Le bunker s’effondre, mais tout va bien se passer. Entrez », peut-on lire dans la description du spectacle.

Première partie

La première partie sera assurée par le groupe local Advent de la polyvalente des Baies. Son répertoire est rock et varié, passant de Radiohead et des Colocs à Black Sabbath.

Ce groupe est né en octobre dernier et est formé de 7 musiciens et multiinstrumentistes âgés entre 13 et 16 ans, soit Adam Blais, Mélina Lévesque, Alexia Brodeur, William Ross Harisson, Sam Breton, Chaly Blais et Maxim Brossard.

Les billets sont disponibles en ligne au coût de 20 $ pour les étudiants et les membres de l’OBC ou à 25 $ pour les non membres. Ils seront également en vente à la porte le soir de l’événement.

