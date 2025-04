Mark Carney est le meilleur rempart contre Trump, selon le candidat libéral Kevin Coutu

C’est l’avocat septilien, Kevin Coutu, qui représentera les couleurs du Parti libéral du Canada, dans la circonscription de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan. Il juge que c’est sa formation politique qui est la mieux placée pour faire face aux intempéries économiques en provenance de notre voisin du sud.

C’est d’ailleurs le contexte économique actuel qui l’a motivé à se présenter pour la première fois dans le cadre d’une campagne électorale.

« Le climat politique avec nos voisins du sud m’inquiète beaucoup. Je pense que les Canadiens sont confrontés à un choix entre deux premiers ministres, M. Carney et M. Poilièvre. Je pense que M. Carney est le choix évident », citant l’expérience économique qu’a le chef du parti libéral.

Sur le terrain, ce dernier constate que les citoyens ont comme première préoccupation, des inquiétudes économiques liées au président Trump.

« On a besoin d’un Canada fort et uni pour faire face à M.Trump », poursuit-il.

Se décrivant comme un fédéraliste, M. Coutu affirme se retrouver dans le PLC de Mark Carney qui misera sur une gestion plus serrée des finances publiques, contrairement à l’ancien premier ministre libéral, Justin Trudeau.

Parmi ses priorités, il y a la protection de l’économie nord-côtière. La Côte-Nord est une région qui exporte énormément que ce soit avec l’industrie minière, l’aluminium ou l’industrie des pêches.

« Actuellement, il faut trouver de nouveaux partenaires économiques. C’est l’enjeu primordial », affirme-t-il.

Résidant de la Côte-Nord depuis cinq ans, il constate que la question démographique est capitale.

« Il manque de familles et de nouveaux arrivants. Il faut investir dans notre Côte-Nord », dit-il. Il croit que si la Côte-Nord a un député dans un gouvernement libéral, cela permettra à la région d’obtenir sa juste part.

Depuis plus de 30 ans, à l’exception de 2011, la Côte-Nord a toujours élu un député du Bloc québécois. Le candidat libéral pense que la région aurait intérêt à élire un député du gouvernement.

« Le Bloc ne pourra jamais être un gouvernement. La meilleure façon d’obtenir une voix à la Chambre des communes, c’est d’avoir un député dans le gouvernement », dit-il.

Pour les prochaines semaines de campagne, il compte sillonner la circonscription et aussi utiliser les réseaux sociaux pour s’assurer de rejoindre le plus d’électeurs possible.