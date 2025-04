Élections fédérales : Gilles Babin vise la victoire 

Lorsqu’on demande au candidat dans Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan, Gilles Babin, qui n’a aucune appartenance politique, son objectif en s’impliquant dans cette campagne, ce dernier répond automatiquement : la victoire.

Gilles Babin est originaire de Baie-Comeau. Même s’il a habité pendant 30 ans à Montréal, il n’a jamais cessé de garder des liens profonds avec Baie-Comeau et la Côte-Nord.

« J’ai une fierté pour Baie-Comeau », lance-t-il en début d’entrevue avec Le Manic. « Gilles Babin, c’est un homme qui ne se pose pas de question binaire ni trinitaire. Je suis un genre unique. »

L’histoire de sa ville natale l’a motivé depuis son très jeune âge à s’impliquer dans toute sorte de causes et d’organisme. « Ce n’est pas nouveau que je m’implique. […] Je suis une personne impliquée. On arrive avec une élection au Canada, je ne peux pas de pas m’impliquer », s’exclame celui qui siège sur les conseils d’administration du Centre d’action bénévole Manicouagan et de l’Unité Domrémy.

Pas de ligne de parti

« Les partis politiques, ce sont des lignes de partis. C’est de la division et la séparation », soutient Gilles Babin, qui tient à faire campagne sans aucune appartenance.

Il souhaite faire valoir ses propres idées et dire ce qu’il veut. L’éducation et la santé font partie de ses priorités. Le candidat parle aussi de « non-sens ».

« Je veux aborder le non-sens. Il y a tellement de choses qui n’ont pas de bon sens, comme l’incohérence fondamentale. […] Prenons le transport. On est une région et le transport interrégional, on a bien de la misère. Le transport est incohérent », déclare-t-il.

« Il y a aussi la recette économique, poursuit-il. On est asservi par des politiques qui nous viennent d’ailleurs. Le vol de nos ressources systématiques, c’est un sujet important. »

Situation au Canada

Rappelons que Gilles Babin s’était aussi présenté à la dernière élection provinciale, à titre de candidat indépendant, ainsi qu’à la mairie de Baie-Comeau, avant que Michel Desbiens y soit élu.

« C’est certain que le gouvernement du Québec et le gouvernement municipal, ce sont ceux qui sont le plus près de nous. Mais, le grand cadre, n’en demeure pas moins, que c’est le fédéral », exprime-t-il.

Le candidat espère un jour voir une gouvernance axée « pour les citoyens ».

« En ce moment, les décisions ne nous représentent pas », dénonce-t-il. « Quand je regarde le Canada actuellement, je suis attristé. On est en guerre. En guerre commerciale avec notre voisin du sud. On est en guerre militaire avec notre voisin du nord, par l’entremise de l’OTAN. »

Gilles Babin souhaite surtout que le taux de participation soit plus important sur la Côte-Nord.