Travailleurs étrangers : des entreprises à risque de fermer leurs portes

Les résultats du sondage régional sur les travailleurs étrangers temporaires ne surprennent pas, ils confirment que les deux décrets adoptés par le gouvernement fédéral menacent l’économie de la Côte-Nord.

Sur les 150 entreprises ayant répondu aux questions de l’étude, certaines croient devoir fermer leurs portes si elles ne réussissent pas à combler les postes laissés vacants par les travailleurs étrangers temporaires.

« On parle beaucoup plus de baisse d’heures de service, mais potentiellement, pour certaines, une fermeture définitive de l’entreprise », confirme Jeff Dufour Tremblay, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

Le sondage, qui s’est tenu sur plus d’un mois, a pris fin le 1er avril. Il avait été lancé par les six Chambres de commerce et les six MRC de la Côte-Nord.

Selon M. Dufour Tremblay, les constats qui en ressortent permettent de valider les informations que les partenaires avaient en main. « Ça met une pression extrême sur les entreprises. C’est impossible pour la plupart d’entre elles de faire volte-face et de se tourner vers de l’emploi local », résume le porte-parole.

L’étude met également en lumière le fait que de nombreuses entreprises de la région dépendent des travailleurs étrangers temporaires pour leurs opérations régulières.

« Il y a un risque réel et accru même de réduction de services ou de fermeture dans des secteurs qui sont plus tournés vers le service à la clientèle et/ou la transformation », renchérit Jeff Dufour Tremblay.

Des secteurs qui sont névralgiques à ses yeux. « Sans ces secteurs-là, on ne peut pas être attractif pour faire venir d’autres gens qui, un jour, pourront peut-être remplacer les travailleurs étrangers temporaires, dit-il. Nous, ce qu’on souhaiterait en fait, c’est que les travailleurs étrangers temporaires finissent par devenir des citoyens permanents. »

Il y a donc une opposition « flagrante entre la volonté du gouvernement fédéral et les besoins réels des entreprises des régions éloignées », selon le directeur général manicois.

« Les travailleurs étrangers temporaires sont considérés comme une marchandise qu’on peut amener et ramener selon nos besoins ou selon les volontés du gouvernement, alors que pour nous, ils font partie du cœur de notre développement économique et de nos communautés », compare-t-il.

Des limitations néfastes

Rappelons que ce sondage régional découle des décrets ministériels qui ont été adoptés par le ministre Mark Miller faisant en sorte que les entreprises doivent limiter l’embauche de travailleurs étrangers temporaires à un seuil de 10 % pour celles avec des employés au salaire minimum (34 $/h) et de 20 % pour celles offrant des salaires supérieurs.

« Dans les entreprises de services, les gens ne paient pas au-dessus de 34 $ de l’heure. Dans toutes les entreprises de services, on va voir qu’il y a des employés qui vont devoir quitter à cause des nouvelles réglementations du ministre Miller », commente M. Dufour Tremblay.

En ce qui concerne les compagnies qui offrent des salaires plus élevés, certaines ont confié embaucher jusqu’à 40 % de travailleurs étrangers temporaires en ce moment.

« Donc ça voudrait dire de couper en deux leur masse d’employés, ce qui voudrait dire aussi de couper les services ou les heures de fonctionnement de leur entreprise », fait savoir le porte-parole précisant qu’on ne peut pas former un professionnel qualifié en peu de temps.

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan poursuivra l’analyse de l’étude afin de remettre un rapport complet à toutes les parties prenantes. Des suivis seront aussi réalisés auprès de la ministre de la Côte-Nord ainsi que des députés Yves Montigny et Marilène Gill « pour qu’ils soient bien sensibilisés aux réalités qu’on a observées dans ce sondage », précise Jeff Dufour Tremblay.