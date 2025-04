Attention aux orignaux sur les routes

Une présence hâtive de la grande faune est observée aux abords des routes. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) appelle donc à la prudence pour éviter les collisions qui surviennent en moyenne 44 fois par année sur la Côte-Nord.

De 2021 à 2023, le MTMD enregistre 133 collisions avec la grande faune sur le territoire de la Côte-Nord. Ce nombre grimpe à 7 330 en moyenne annuellement au Québec. Ce sont les accidents dus à la présence de chevreuils qui sont en tête de liste, suivis des accidents concernant l’orignal, le caribou et l’ours noir.

Afin de sensibiliser les automobilistes, de la signalisation est mise en place sur le réseau routier dans les secteurs plus à risque. De plus, des clôtures anticervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits sur le territoire québécois.

« Les risques de collision demeurent importants malgré ces mesures de prévention. La vigilance des conducteurs reste ainsi la meilleure protection contre ce type d’accident, et ce, sur l’ensemble du réseau », indique le MTMD par voie de communiqué.

Sur la Côte-Nord, un secteur est particulièrement touché par la présence de la grande faune. Il s’agit du carrefour giratoire à Baie-Comeau, sur le tronçon de la route 138 compris entre les villages de Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel.

« Depuis 2020, le ministère a mis en place des mesures afin d’augmenter la visibilité des usagers de la route face à la présence d’orignaux. On parle ici d’ajout de signalisation, de l’installation de trois panneaux clignotants, d’élargissement de la zone de débroussaillage et de déboisement, etc. », informe Marie-Ève Hébert, conseillère en communication au MTMD.

Un projet-pilote est également en préparation dans le secteur de la péninsule Manicouagan. Le MTMD veut implanter un système de détection de la grande faune à l’aide de panneaux clignotants activés par un système de caméras thermiques.

« Le projet devrait voir le jour dans les prochaines années. Aucun autre projet n’est prévu ailleurs sur la Côte-Nord en lien avec la grande faune », confirme Mme Hébert.

Conseil de sécurité*

• Respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit l’aube et le crépuscule.

• Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.

• Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. N’effectuez jamais de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.

* Source : ministère des Transports et de la Mobilité durable