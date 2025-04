Nez Rouge recherche un organisme dans le secteur de Baie-Comeau

Opération Nez rouge aimerait déployer son service à Baie-Comeau pour la prochaine période des Fêtes. Pour ce faire, il faut d’abord trouver un organisme dans le secteur, dont la mission est liée à la jeunesse ou au sport amateur.

Cet organisme devra prendre en charge l’organisation et le déploiement du célèbre service de raccompagnement du temps des Fêtes pour la région de Baie-Comeau.

Chaque année, l’Opération Nez rouge accorde gratuitement à des organismes à but non lucratif l’autorisation de tenir la campagne de raccompagnement dans leur région.

L’organisation mandatée pour la région de Baie-Comeau aura une chance de faire une différence, mais aussi de rayonner durant la période des Fêtes.

Les dons amassés lors des transports sont remis en totalité à l’organisme local prenant en charge le service de raccompagnements.

Rappelons que chaque année, c’est plus d’un million de dollars en dons et commandites financières qui sont amassés, et la part locale est conservée par chacun des maîtres d’œuvre.

De plus, l’Opération Nez rouge offre un soutien et un encadrement constants aux organisations locales tout au long de l’année.

Pour obtenir le formulaire à remplir afin de devenir maître d’œuvre pour Baie-Comeau, ainsi que pour toute question ou demande d’information, les organismes intéressés doivent contacter Nacia Carbonneau, coordonnatrice aux opérations par courriel à l’adresse suivante : ncarbonneau@operationnezrouge.com.