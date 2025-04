(PHOTOS) Une journée consacrée aux entrepreneurs à Longue-Rive

Le Colloque Entreprendre en région est organisé par la SADC, la MRC et Services Québec. On aperçoit Ihsan Najy, Audrey Gagné, Dave Morissette, Yves Laurencelle, Lucie Boulianne et Marylise Bouchard. Photo Johannie Gaudreault