De Baie-Comeau à la Californie 

À seulement 19 ans, le décathlonien de Baie-Comeau Liam Simard a concrétisé l’un de ses grands objectifs sportifs en prenant part, les 10 et 11 avril, au Bryan Clay Invitational à l’Université Azusa Pacific, en Californie. Une compétition de renommée internationale qui attire chaque année plusieurs des meilleurs espoirs en athlétisme au monde.

Pour sa première participation en décathlon chez les seniors, le Nord-Côtier a franchi la norme québécoise du statut Élite avec un total de 6913 points, dépassant ainsi le seuil exigé de 6811 points.

« Il rêvait de participer à cet événement », confie son père Gaétan Simard.

Sous un soleil californien particulièrement brûlant, Liam Simard s’est classé 20e sur 50 compétiteurs spécialisés dans cette discipline exigeante de 10 épreuves.

Et ce, malgré l’utilisation d’engins plus lourds et d’obstacles plus hauts chez les seniors, comme le poids de 7,26 kg, le disque de 2 kg, et les haies à 42 pouces.

Son total de points se répartit entre 3595 points au premier jour et 3318 points au second, démontrant une constance à travers les dix épreuves du décathlon.

Parmi ses meilleurs résultats, on note :

110 m haies : 15,38 s (804 pts)

100 m : 11,29 s (797 pts)

400 m : 51,88 s (730 pts)

Saut en longueur : 6,50 m (697 pts)

Saut en hauteur : 1,86 m (679 pts)