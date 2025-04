Des chefs d’entreprises et d’anciens dirigeants de banques encouragent Poilievre

Plusieurs chefs d’entreprise influents soutiennent Pierre Poilievre dans sa campagne, estimant que le Parti conservateur est le mieux placé pour gérer le ralentissement de la croissance économique canadienne.

Le groupe composé de plus de 30 dirigeants actuels et passés, comprend Prem Watsa, directeur de Fairfax Financial, Dan Daviau, PDG de Canaccord Genuity, Anthony Fell, anciennement à la tête de la Banque Royale du Canada, et l’ancien directeur de la Banque Scotia Brian Porter.

Ils ont publié samedi une lettre ouverte dans plusieurs journaux canadiens, affirmant que les plans de M. Poilievre sont les meilleurs pour relancer l’économie du pays.

Dans leur lettre, ils affirment que le Canada doit éliminer les obstacles à la productivité en simplifiant les processus d’obtention de permis et en réduisant les réglementations désuètes qui freinent l’investissement et la création d’emplois.

Ils affirment également que le gouvernement doit faire preuve de plus de rigueur dans ses dépenses, baisser les impôts pour accroître la compétitivité du Canada et exploiter les ressources naturelles du pays en construisant des pipelines, en développant l’exploitation minière et en investissant dans l’énergie.

Le libéral Mark Carney a passé une grande partie de la campagne électorale, qui prendra fin avec le vote du 28 avril, à vanter son expérience à la tête des banques centrales du Canada et d’Angleterre. Il soutient que cette expérience le rend le mieux placé pour faire face aux difficultés économiques du pays et aux menaces de droits de douane du président américain Donald Trump.