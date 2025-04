Humour à l’état brut avec Mat Lévesque

L’humoriste Mat Lévesque s’amène à Baie-Comeau le vendredi 25 avril 2025, à 20 h, pour présenter son plus récent spectacle Grunge à l’Alternative (27, place La Salle), à l’invitation de L’Ouvre-boite culturel (OBC).

L’organisme convie non seulement ses membres, mais aussi toute la population baie-comoise à cette soirée.

Originaire de Dolbeau au nord du Lac-Saint-Jean, Mat Lévesque a su se forger une solide réputation grâce à son talent pour le « racontage » d’anecdotes aussi savoureuses que crues. Avec 15 années de métier derrière la cravate, il a notamment fait partie du trio humoristique Les Sodas mousse de 2004 à 2012, une formation qui s’est illustrée jusqu’en finale de l’émission En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2011.

Plus récemment, on l’a vu parmi les 36 humoristes de la deuxième saison du Prochain Stand-Up sur Noovo.

Depuis 2009, Mat parcourt la province avec son humour franc, ancré dans son quotidien de gars du Lac, livrant un stand-up brut et sans détour, toujours teinté d’une autodérision bien assumée.

Avec Grunge, son deuxième spectacle solo, il plonge dans les réalités de l’adulescence et du vieillissement (réussi… ou non). Fidèle à lui-même, il y aborde les travers de la trentaine avancée avec une lucidité grinçante, entre nostalgie et irrévérence.

Les billets pour la soirée sont disponibles dès maintenant pour vivre une soirée d’humour dans l’ambiance intimiste de l’Alternative.