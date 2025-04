Les Wildcats en avant 2-0

Visiblement fouetté par une humiliante défaite de 7-0 subie vendredi soir, le Drakkar a donné plus de fil à retordre aux Wildcats de Moncton dimanche après-midi. Les meneurs au classement général du circuit Cecchini ont cependant eux aussi répondu présents, parvenant cette fois à l’emporter au compte de 4-1. Ils prennent ainsi confortablement les rennes de la série, en avance deux victoires contre aucune.

Sommaire de la rencontre

Les hommes de Gardiner MacDougall brisent à nouveau la glace, toutefois beaucoup moins rapidement que deux jours plus tôt. Passé la mi-période, Julius Sumpf enfile déjà son cinquième filet des séries éliminatoires, sur une séquence où le Drakkar ne savait plus où donner de la tête dans son territoire.



Le Drakkar étant en panne sèche offensive depuis le début de cette série, Shawn Pearson met fin à cette séquence de 85 minutes sans but marqué, bondissant sur un retour dans l’enclave. L’égalité au pointage ne perdure que quelques minutes, puisque les locaux capitalisent sur un avantage numérique peu avant la mi-match, encore une fois après avoir désorganisé la défensive nord-côtière.

En retard par un seul but en troisième, tous les espoirs sont encore permis pour la troupe baie-comoise. Caleb Desnoyers porte néanmoins un dur coup au Drakkar en début d’engagement, parvenant à se soustraire de la couverture de deux adversaires pour faire dévier une passe à l’enclave de Juraj Pekarcik. C’est d’ailleurs ce dernier qui enfilera le dernier but de la rencontre dans un filet désert. Encore dans le match jusqu’au but de Desnoyers, les matelots ont quelque peu courbé l’échine et on sentait que ce retard de deux buts était presque insurmontable.

Plus près, mais encore loin

Simplement à regarder le pointage final, on peut conclure que le Drakkar a connu une meilleure rencontre que vendredi soir. Au delà de cette simple constatation, il est toutefois bien vrai de dire que le tout s’est mieux déroulé. Le Drakkar a-t-il suffisamment bien joué pour demeurer dans le match? La réponse est oui. Les Wildcats sont bien en avant 39-30 au chapitre des tirs cadrés, mais avec trois avantages numériques de plus. À cet effet, ils n’ont profité que d’une seule de ces occasions. De plus, les graves erreurs ont été limité en zone défensive. Puis, avec 34 arrêts sur 37 tirs, on peut également dire que Lucas Beckman a fait sa juste part du boulot.

Cependant, ce niveau de jeu plus relevé n’est pas malheureusement pas suffisant face à un adversaire de cette qualité pour aspirer à la victoire. Le Drakkar étant à la base une équipe moins bien nantie, l’absence de Justin Poirier et Alexis Bernier, deux joueurs de premier plan, fait évidemment très mal. Pour parvenir à gagner en ces circonstances, il faudra un peu plus de tous les ingrédients : travail, discipline, opportunisme, même probablement de chance. Une chance que les nord-côtiers devront toutefois forcer davantage.



La série se transporte ainsi vers Baie-Comeau, où les matchs 3 et 4 seront disputés mardi et mercredi soir. Si nécessaire, la cinquième rencontre se tiendrait au même endroit vendredi.