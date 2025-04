Action Autisme lance un nouveau service

Après deux décennies d’efforts et de planification, l’organisme Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan lance son service Répit avec nuitée, offert les fins de semaine pour les jeunes autistes de la région.

« C’est un projet qu’on est très très heureux de pouvoir enfin offrir, affirme Isa Eve Tremblay, directrice de l’organisme. On a vu en préparant la fête des 20 ans d’Action Autisme que dans le tout premier rapport d’activités, c’était déjà un objectif à atteindre. Donc, on dit à la blague que ça nous a pris 20 ans, mais on y est enfin arrivé. »

Le service, rendu possible grâce à des subventions du CISSS en proche aidance et du programme l’Appui, permet aux jeunes de passer la journée dans les locaux d’Action Autisme, qui comprennent une cuisine, un salon et une salle de jeux, avant de terminer la soirée et la nuit à l’hôtel, encadrés par une éducatrice.

L’organisme a volontairement choisi de collaborer avec des hôtels plutôt que de louer un appartement à long terme, une décision motivée par des considérations financières et logistiques.

« Ce qui a été compliqué, c’est de trouver une façon de pouvoir l’offrir sans prendre de trop gros risques financiers. Louer un appartement pour un an, c’est un gros engagement. Comme c’est un nouveau projet, on ne sait pas encore quelle sera la réponse des membres. C’est pour ça qu’on s’est tourné vers l’hôtel. On réserve une fin de semaine quand on a une inscription », confie Isa Eve Tremblay.

Le service se distingue aussi par sa grande adaptabilité. Les jeunes sont préparés à l’expérience à l’aide de scénarios sociaux et tout est organisé en fonction de leurs besoins et préférences. « Pour les parents, c’est extrêmement facilitant parce que nous, on s’occupe de tout. On s’occupe de la nourriture, des activités, toutes ces choses-là », éclaire Mme Tremblay.

À moyen terme, Action Autisme espère pouvoir acquérir ses propres locaux avec des appartements intégrés afin d’offrir ce type de répit dans un environnement encore plus stable et permanent. En attendant, les familles membres peuvent dès maintenant s’inscrire à ce nouveau service en contactant l’organisme. Les non-membres peuvent aussi y avoir accès en devenant membres.