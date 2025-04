BOREALIX prend son envol sur la Côte-Nord

Le nouveau regroupement d’entreprises nord-côtières, BOREALIX, a nommé son premier directeur général. Il s’agit d’Antonio Hortas, qui dispose d’une vaste expérience dans le secteur industriel.

En tant que président-directeur général de Tessier Limitée et Boréal Grues, le Baie-Comois apporte « une expertise précieuse » au Groupe BOREALIX, selon le président Benjamin Salgado.

Son arrivée en poste marque officiellement le lancement des activités de BOREALIX sur la Côte-Nord. M. Hortas s’est dit enthousiaste à l’idée de rejoindre BOREALIX et de contribuer à son développement continu. « Je suis honoré de cette opportunité et prêt à travailler avec les équipes en place pour poursuivre la mission du Groupe sur la Côte-Nord », a-t-il déclaré.

La volonté de l’entreprise est « de devenir un acteur clé du développement régional », indique-t-on par voie de communiqué. L’arrivée de BOREALIX dans le paysage économique nord-côtier favorisera le développement de projets structurants en matière de services aux bâtiments, estime l’entreprise.

M. Salgado a exprimé sa confiance envers Antonio Hortas pour arriver à cet objectif. « Antonio possède une solide expérience et une connaissance approfondie de notre industrie. Son leadership sera un atout majeur pour notre Groupe », a-t-il soutenu.

M. Hortas est une figure bien connue de la Manicouagan par ses nombreuses implications dans la communauté. Il incarne pleinement les valeurs d’engagement prônées par BORÉALIX et ses propriétaires.

Il siège notamment au conseil d’administration de la Résidence St-Joseph et de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, en plus d’agir à titre de président ex officio de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan.

« BOREALIX encourage l’engagement de ses collaborateurs et appuiera les implications de son directeur général », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté des entreprises de BOREALIX de renforcer leur présence sur la Côte-Nord et de continuer à offrir des services de qualité à leur clientèle.

Le Groupe est actif dans plusieurs secteurs d’activités complémentaires, notamment l’entretien commercial (PROAXION) et industriel, l’urgence après sinistre (GUS), la rénovation et la construction, l’excavation, l’installation de clôtures (Clôture NGL) et la gestion locative.