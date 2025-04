L’électricité interrompue demain dans le quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau procédera à l’interruption de l’électricité le 15 avril de 4 h à 7 h afin de réaliser des travaux urgents sur le réseau électrique. Ce sont des résidences du quartier Sainte-Amélie qui seront privées de courant trois heures.

Voici les rues qui sont touchées par l’interruption :

Avenue Talon

Avenue Dollard-des Ormeaux

Avenue Hébert

Avenue Mance

Avenue Marquette

Avenue Cabot

Avenue Carleton

Avenue Laurier

Avenue Champlain

Place La Salle

Le boulevard La Salle (entre le carrefour de l’avenue du Père-Arnaud et le boulevard La Salle et le carrefour entre les avenues Talon, Cartier et Champlain seront aussi sans électricité.

« Si jamais il y a des changements à cet horaire, nous vous en informerons rapidement », indique la Ville de Baie-Comeau sur ses réseaux sociaux.