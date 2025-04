Québec ne soutiendra plus OSEntreprendre, la Côte-Nord est déçue

Le ministère de l’Économie du Québec n’offrira plus de soutien financier aux volets Entreprise du Défi OSEntreprendre « en raison de changements dans les orientations gouvernementales ». Cette décision rime avec déception sur la Côte-Nord.

« Nous sommes très déçu d’apprendre que le gouvernement du Québec ne souhaite plus soutenir le volet Entreprise du Défi OSEntreprendre. Ce concours est un excellent levier pour nos entreprises, et pour le dynamisme de notre territoire », affirme Défi OSEntreprendre Côte-Nord sur ses réseaux sociaux le 14 avril.

« C’est aussi une mauvaise nouvelle pour d’autres organismes de soutien au développement économique, comme La Ruche et le Réseau M. », est-il écrit dans la publication.

Même s’il déplore la situation, OSEntreprendre dit poursuivre ses démarches avec conviction pour assurer la poursuite des volets Entreprise qui soutient des dizaines de milliers d’entrepreneurs. Comme l’a divulgué Radio-Canada le 11 avril, les 700 000 $ par an reçus ces dernières années représentent le quart de son budget annuel.

« Ensemble, c’est le moment de dire haut et fort aux élus combien le Défi OSEntreprendre est rassembleur et un puissant levier de développement pour dynamiser nos territoires, célébrer l’esprit d’entreprendre et propulser nos entrepreneurs », clame l’organisation québécoise.

Notons que la 27e édition du Défi OSEntreprendre a dévoilé ses lauréats locaux au cours des dernières semaines. L’événement continue de battre son plein avec la sélection aux échelons régional et national afin de faire rayonner les lauréats issus des 2 281 initiatives dans les 17 régions du Québec.

Sur la Côte-Nord, le rassemblement régional se tiendra à Forestville le 30 avril.