Québec retirera le prix plancher de l’essence dans l’espoir de hausser la concurrence

Alors que le retrait de la «taxe carbone» du gouvernement fédéral a fait diminuer les prix de l’essence ailleurs au pays, Québec mise sur une augmentation de la concurrence pour faire baisser les coûts à la pompe pour les automobilistes québécois.

La ministre de l’Économie et de l’Énergie, Christine Fréchette, a annoncé lundi qu’elle déposera un amendement au projet de loi 69 afin de retirer le prix plancher de l’essence et des autres carburants.

Le gouvernement Legault souhaite ainsi «encourager la concurrence et, ultimement, faire en sorte que les consommateurs paient le meilleur prix possible à la pompe».

Il y a deux semaines, le gouvernement fédéral a mis fin à sa tarification du carbone pour les consommateurs, ce qui a entraîné une chute du prix de l’essence.

Or, le Québec n’a pas été touché par ce changement, puisqu’il possède son propre système de marché du carbone, auquel participe aussi la Californie.

Interrogé sur la possibilité pour le Québec d’emboîter le pas en mettant fin à son prix sur le carbone, le premier ministre François Legault ne s’était pas prononcé directement, mais il avait ajouté: «C’est sûr qu’il faut être compétitifs».

M. Legault avait dit vouloir attendre le résultat des prochaines élections fédérales avant de prendre une décision, puisque les principaux partis ont fait des promesses différentes concernant la «taxe carbone».

Le retrait du prix plancher de l’essence avait été annoncé l’an dernier par le gouvernement. C’est finalement par un amendement au projet de loi 69, qui est actuellement à l’étude, qu’il sera mis en œuvre.

Selon Québec, «le mécanisme actuel limite la concurrence entre les détaillants et, par conséquent, entraîne une hausse des prix à long terme».

«Le prix plancher, instauré dans les années 1990, n’a plus sa place», a plaidé le député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire de la ministre Fréchette pour les volets économie et énergie, Samuel Poulin, dans un communiqué.

«Le Bureau fédéral de la concurrence détiendra également des outils supplémentaires pour surveiller les prix dans chacune des régions», a-t-il soutenu.

Le gouvernement va aussi obliger les commerçants à transmettre en temps réel tout changement de prix de vente de l’essence à la Régie de l’énergie, qui rendra ces informations accessibles sur son site.

Le projet de loi 69, une vaste réforme du secteur énergétique, a été déposé l’an dernier par l’ex-ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Depuis sa démission, en septembre dernier, c’est la ministre Fréchette qui pilote le dossier.