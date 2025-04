Un projet d’envergure pour une élève de Baie-Comeau

Du chant, de la danse, de la musique et même de l’humour : voilà ce qui attend le public le 19 avril. Intitulé Équilibrium, ce spectacle de variétés est une initiative ambitieuse d’Angie Charette, étudiante de secondaire 5, qui signe là son projet personnel de fin d’études en marge du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’école secondaire Serge-Bouchard.

« On pouvait faire vraiment ce qu’on voulait, on devait s’intéresser à quelque chose qu’on avait envie de faire. Et moi, je fais de la danse depuis que j’ai 4 ans. J’ai commencé le piano et le chant depuis 4-5 ans aussi. Donc j’ai touché à plusieurs formes d’art », raconte Angie, qui a choisi de fusionner ses passions pour créer un événement artistique rassembleur.

Fille de gens d’affaires, elle explique que la gestion lui est venue naturellement. « Mes parents sont entrepreneurs, c’était comme naturel pour moi de prendre en charge ce projet-là. C’est un spectacle de variétés et j’ai essayé d’aller chercher dans tous les goûts. Il y a du pop, du rock, il va y avoir un band. Il y a vraiment plusieurs styles, dont la danse, où je vais participer. »

Une organisation de longue haleine

Derrière le spectacle se cachent des mois de préparation. « J’ai commencé ça depuis octobre. J’ai commencé dès que je pouvais parce que je savais que ça allait être quand même un gros projet qui allait prendre du temps pour recueillir des artistes, vendre des billets et réunir toute l’équipe dont j’avais besoin », explique-t-elle.

Et même si l’étudiante est bien entourée, l’ampleur du défi s’est vite fait sentir. « Au début, je me disais que ça allait être quand même facile. Je me suis quand même entourée des bonnes personnes. Mais à un moment donné, j’ai trouvé ça quand même difficile de mêler ce projet-là avec l’école et toutes les activités que je fais à part de ça », dévoile-t-elle.

« Mais je pense que je me suis entourée des bonnes personnes pour m’aider là-dedans. J’ai demandé de l’aide un peu partout. Mon technicien m’a beaucoup aidée, la directrice de l’École de musique aussi », ajoute Angie Charette.

Une soirée pour tous les goûts

Le spectacle mettra en lumière une cinquantaine d’artistes provenant de différentes institutions : l’école secondaire Serge-Bouchard, la polyvalente des Baies, l’École de Musique Côte-Nord et l’école Leventoux.

Parmi eux, certains sont des amis d’Angie, d’autres lui ont été recommandés. « J’ai rassemblé plusieurs personnes de plusieurs endroits. Il va y avoir des numéros qui vont être originaux, des artistes qui vont interpréter leurs propres compositions », dévoile l’organisatrice.

Le programme s’annonce riche : danse contemporaine et hip-hop, chant, rock, pop, musiques instrumentales (piano, violon, guitare, basse, batterie), sans oublier l’animation humoristique assurée entre les numéros. Le tout pour un spectacle d’une durée d’environ deux heures, réparti en 14 prestations principales.

Au profit de la culture locale

Les profits générés par la vente des billets et une partie des revenus de la cantine seront remis à l’École de musique Côte-Nord, une manière pour Angie de redonner à une communauté qui l’a soutenue tout au long de son parcours artistique.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 8 $ pour les enfants et étudiants, et 12 $ pour les adultes. Un nombre limité de billets sera aussi offert à la porte, selon la disponibilité des places qui sont limitées à 210.

Le spectacle Équilibrium prendra son envol le samedi 19 avril dès 19 h, avec une animation qui débutera à 18 h 30.