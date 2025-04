Les aînés de 75 ans et plus invités à se faire vacciner contre la COVID-19

Une campagne de vaccination contre la COVID-19 est lancée ce printemps pour les personnes à risque de développer des complications, a annoncé lundi Santé Québec.

Des équipes sont présentement déployées dans les CHSLD de la province, après quoi la vaccination sera offerte dans les résidences privées pour aînés (RPA) ayant une clientèle plus vulnérable.

En plus des CHSLD et des RPA, les aînés de 75 ans et plus et les personnes immunodéprimées ou dialysées sont invités à aller chercher leur dose de vaccin. La présente campagne de vaccination vise aussi à rejoindre les personnes âgées de 65 à 74 ans qui vivent avec une maladie chronique ou qui vivent dans une région éloignée et isolée.

Les personnes non ciblées âgées de 6 mois et plus peuvent aussi recevoir gratuitement le vaccin contre la COVID-19, rappelle Santé Québec. Si elles ont déjà été vaccinées, elles devraient attendre au moins six mois après leur vaccin avant de recevoir une nouvelle dose.

La vaccination contre la COVID-19 a pour but de réduire les complications, les hospitalisations et les décès. Cela permet aussi de prévenir les symptômes persistant pendant plusieurs mois (la COVID longue).

«Offerte gratuitement et accessible rapidement et facilement, la vaccination contre la COVID-19 demeure l’un des meilleurs moyens pour prévenir les complications liées à la maladie. Elle est particulièrement recommandée pour les personnes considérées davantage à risque en raison de leur âge ou de leur état de santé», a indiqué par voie de communiqué le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique.

Les gens qui souhaitent recevoir le vaccin peuvent prendre rendez-vous sur Clic santé ou en téléphonant au 1 877 644 4545.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.