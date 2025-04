À 17 ans, il lance son entreprise d’affûtage de couteaux 

Caleb Chenard de Baie-Comeau a toujours su qu’un jour, il se lancerait en affaires. À l’automne 2024, il a décidé de plonger en fondant son entreprise : L’artisan du tranchant.

« J’ai toujours su que je voulais être entrepreneur et travailler à mon compte. Je ne savais pas trop dans quoi me lancer, mais l’idée m’est venue avec mon père de lancer cette entreprise-là », raconte Caleb Chenard.

« Il faut dire aussi que des couteaux qui ne coupent pas, ça m’énerve un peu », lance-t-il ensuite à la blague.

Le démarrage de son entreprise collait bien avec un projet qu’il devait déposer dans le cadre de son projet personnel du Programme d’éducation intermédiaire à l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau.

« Je me suis dit que j’y mettrais mon projet personnel, que ça allait me motiver », indique ce dernier.

Le Baie-Comois a voulu proposer un service qui n’était pas présent à Baie-Comeau. Il fait de l’aiguisage et de l’affûtage de lames.

« J’offre des services personnalisés au niveau des couteaux, selon ce que les gens ont besoin. Je fais aussi de l’aiguisage traditionnel, les ciseaux et je me lance dans les ciseaux de coiffure et de toilettage », mentionne-t-il.

Il a aussi récemment travaillé sur les couteaux de chasse et de pêche. Il indique avoir déjà quelques clients, en plus d’avoir eu un contrat récemment avec la boucherie Les trois p’tits cochons.

Le plus difficile actuellement est de faire connaître son entreprise, dit-il. Toutefois, il a été sélectionné comme nommé au gala régional OSEntreprendre, qui se tiendra le 30 avril à Forestville.

« Je ne cacherai pas que la bourse est intéressante. C’est coûteux les équipements et j’ai des équipements de grande qualité », dit le jeune qui entrera cette année au cégep, en comptabilité et gestion.

Son père, qui le supporte et le supervise dans son projet, avait déjà des équipements de base, ce qui a permis à Caleb Chenard de commencer à se pratiquer.

« Mon père avait déjà une meule à eau, mais son disque d’aiguisage était à très gros grain, ce qui est pour faire des aiguisages qui sont très rough », explique-t-il.

« Il me fallait un autre disque et on avait déjà un kit pour aiguiser des petits couteaux, ajoute-t-il. Je me suis pratiqué avec ça. Plus ça allait, plus je faisais des profits, plus j’investissais dans mon entreprise et j’achetais des outils. »

S’il est sélectionné grand gagnant le 30 avril, Caleb Chenard obtiendra une bourse qui l’aidera à poursuivre sa carrière d’entrepreneur.