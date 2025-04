Colombier : Un camion lourd bloque la route 138

La circulation est perturbée ce matin sur la route 138 entre le km 708 et 712, où un camion lourd s’est retrouvé immobilisé en raison des conditions météorologiques difficiles.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) confirme que la circulation se fait actuellement en alternance dans ce secteur.

Selon les précisions du sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec, un camion semi-remorque de 53 pieds est resté pris dans une côte du secteur. Aucun blessé n’a été rapporté, mais les autorités rappellent l’importance d’adapter sa conduite aux conditions routières du moment, particulièrement dans les zones en pente.

Des équipes du MTQ sont sur place afin de sécuriser les lieux et rétablir la fluidité de la circulation dès que possible. Le temps froid et les précipitations réduisent considérablement l’adhérence sur la chaussée.