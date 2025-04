Matane-Côte-Nord : les traversées sont incertaines demain

En raison des conditions de navigation et météorologiques anticipées, notamment de forts vents, deux traversées de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout pourraient être annulées demain, avise la Société des traversiers du Québec (STQ).

Effectivement, les départs du 17 avril de 14 h et 17 h sont incertains et pourraient être retirés de l’horaire. La décision finale sera confirmée par alerte aussitôt que possible demain matin.

« Nous sommes conscients des inconvénients causés par cette possible modification de service. La sécurité demeure notre priorité en tout temps », indique la STQ.

Rappelons que les traversées sont effectuées présentement par le Saaremaa I, en raison de l’arrêt technique obligatoire du F.-A.-Gauthier. Le navire de remplacement connaît des difficultés depuis samedi alors qu’un bris mécanique l’a empêché de faire la liaison entre les deux rives durant trois jours consécutifs.