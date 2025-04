Une défaite crève-cœur pour le Drakkar

Le Drakkar s’est bien battu, mais cela n’a pas été suffisant pour éviter de subir une défaite crève-coeur de 4-3, en deuxième période de prolongation, face aux Wildcats de Moncton.

Victorieux la veille, les membres de l’équipage ont subi un revers amer et se retrouvent, du même coup, acculés au pied du mur dans cette série quart de finale chaudement disputée.

Les 2117 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa ont eu droit à tout un spectacle digne des parties éliminatoires. Inspirés de nouveau par les prouesses de leur gardien de but Lucas Beckman (mitraillé de 59 lancers), les locaux auront été dans le coup jusqu’à la toute fin.

C’est le Slovaque Juraj Pekarcik, avec son deuxième filet de la soirée, qui a gâché la fête, quand il a complété une belle passe de son coéquipier Caleb Desnoyers pour inscrire le but gagnant à la cinquième minute de la cinquième période.

Les vainqueurs ont nettement dominé la dernière portion du match et ont mis beaucoup de pression, mais l’homme masqué dans le clan adverse s’est dressé à nouveau pour permettre à son équipe de rester dans la partie.

Effort global

« L’effort global était là, mais cela n’a pas été assez. Les intentions étaient bonnes, mais il y a eu plusieurs erreurs sur des petits détails, qui ont fait mal », a résumé brièvement l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Le pilote est conscient que ce genre de match constitue un bel apprentissage. « On sait qu’il y a beaucoup de fatigue. Ce n’est pas facile, mais c’est dans ce temps-là qu’il faut creuser davantage pour aller chercher les résultats. »

Une chose est sûre, les joueurs du Drakkar devront creuser dans toutes leurs ressources, vendredi soir, s’ils espèrent éviter l’élimination et prolonger la durée de cette série.

Début de match

Tout comme la veille, les deux équipes ont amorcé le match en force avant de voir le Drakkar ouvrir la marque, à la 9e minute de jeu, quand le vétéran Louis-Charles Plourde a complété une belle pièce de jeu orchestrée par Matyas Melovsky et Alexis Michaud.

Les visiteurs ont répliqué, six minutes plus tard, par l’entremise de Slovaque Juraj Pekarcik. Les locaux ont repris les devants au deuxième engagement quand Alexis Michaud a surpris le gardien Rudy Guimond entre les deux jambières.

Loin d’être découragés, les patineurs du Nouveau-Brunswick sont revenus en force avec deux buts sans riposte, ceux du défenseur Dylan MacKinnon et de Caleb Desnoyers avant la fin du deuxième tiers.

Malgré le recul d’un but, les vikings du navire ont refusé d’abdiquer et leur ténacité a finalement rapporté gros quand Jules Boilard a choisi un bon moment pour inscrire son premier but des séries et de relancer le débat à nouveau.

En vitesse

En plus de perdre la rencontre, le Drakkar a perdu les services de l’attaquant Justin Gendron et du défenseur Mattias Gilbert, qui ont dû quitter le match en raison de blessures.

Après avoir tenté un retour au jeu, mardi, l’attaquant Justin Poirier a aussi déclaré forfait pour ce quatrième match de la série. La présence du petit numéro 9 demeure également incertaine pour la partie de vendredi.