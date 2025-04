Urgence de Sept-Îles : le maire « ne sait plus quoi dire »

Après deux lettres en un mois au ministre de la Santé restées sans réponse, le maire de Sept-Îles Denis Miousse « ne sait plus quoi dire » et espère un signe du gouvernement en faveur de ses doléances.

Le 3 mars, Denis Miousse écrivait à Christian Dubé pour lui témoigner que le transfert de femmes enceintes par autobus vers Baie-Comeau ne faisait « aucun sens ». Un mois plus tard, jour pour jour, le 3 avril, il a déploré, dans une correspondance, le report de l’agrandissement de l’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles.

Dans les deux cas, les lettres du maire au ministre de la Santé ont eu droit seulement à un accusé réception.

« Je trouve ça un peu ordinaire que je n’ai pas de réponses à mes correspondances. Je souhaiterais en avoir, pour avoir au moins un signe du gouvernement du Québec qu’on va éventuellement aller de l’avant », a-t-il dit au Nord-Côtier, à propos du projet de modernisation de l’hôpital. « Depuis 2019 qu’on nous dit que ça va de l’avant, que ça va de l’avant… et ça ne va jamais de l’avant », a-t-il déploré.

Il s’en remet désormais à la députée Kateri Champagne Jourdain, pour transmettre le message, affirmant que « c’était peut-être sa dernière lettre » qu’il « écrivait au ministre ».

L’urgence de l’Hôpital de Sept-Îles est encombrée de matériel, faute d’espace. Photo Lucas Sanniti

Cette dernière aurait récemment fait savoir au maire que le projet « s’en venait », mais ça, dit-il, c’était avant l’annonce du déficit record du gouvernement.

« J’ai eu mon fils qui a été à l’urgence, il y a quelques mois, et c’était épouvantable. Il y avait 12 lits, un à côté de l’autre, séparés par un seul petit rideau », a-t-il rapporté.

Denis Miousse a porté attention à une période de questions houleuse à l’Assemblée nationale, la semaine dernière. Le gouvernement a été vivement critiqué et questionné sur l’état de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal.

« Si Maisonneuve-Rosemont, qui représente quand même plus que 500 000 personnes, n’a rien d’annoncé, je me croise les doigts pour que le projet de réaménagement de l’urgence et du bloc opératoire puisse se passer avant cet hôpital-là, qui est quand même un projet de plusieurs milliards. »