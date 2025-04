Baie-Comeau assure sur la glace

Le Club de patinage artistique (CPA) de Baie-Comeau a une fois de plus bien représenté la Côte-Nord lors de la compétition annuelle Invitation Benoît-Lavoie, tenue à Baie-Saint-Paul du 11 au 13 avril.

Malgré une participation limitée en raison du nombre restreint de places disponibles, 12 patineuses du Club de Baie-Comeau ont su tirer leur épingle du jeu.

« Les inscriptions ouvraient à minuit, et à 5 h du matin, c’était déjà complet », souligne l’entraîneuse en chef Karen Sauvageau. « Ce n’est pas une compétition obligatoire, mais pour celles qui ont pu y participer, ça s’est vraiment bien passé », ajoute-t-elle précisant que les objectifs de chacune ont été atteints.

Parmi les performances notables, mentionnons les médailles d’or de Léa Jade Desbiens (Star 5 – 10 ans), Alycia Paquet (Star 9 et Star 8), et Clara Tardif (Sans limite moins de 9 ans), ainsi que les médailles d’argent de Pénélope Gauthier, Klara Simard et Océane Landry, cette dernière récoltant aussi une médaille de bronze dans une autre catégorie.

« C’est une belle façon de clôturer la saison compétitive », a déclaré Karen Sauvageau.

Un camp de jour sur patins

Alors que la saison des compétitions s’achève, l’équipe du CPA se tourne déjà vers les prochains mois. « On est en pleine préparation pour la prochaine saison et c’est la période où on apprend de nouveaux sauts, où l’on crée les solos, c’est là que le gros fun commence », confie Mme Sauvageau.

Le club profite également de cette période pour organiser la deuxième édition d’un camp de jour estival, ouvert aux jeunes de 4 à 11 ans qui souhaitent découvrir le patinage. « C’est une belle façon d’initier les jeunes aux bases », mentionne l’entraîneuse en chef.