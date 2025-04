CPE: les syndicats de la FSSS vont se réunir pour faire le point sur la négociation

Après 13 journées de grève, les syndicats de la Fédération de la santé et des services sociaux dans 400 Centres de la petite enfance vont se réunir, la semaine prochaine, pour faire le point sur la négociation.

La FSSS en a fait l’annonce dans un message à ses membres, jeudi, après une autre journée de négociation, la veille, tenue lors de leur 13e jour de grève.

«Nous avons pris la décision de rencontrer les syndicats la semaine prochaine pour leur présenter le portrait complet de la négociation et déterminer ensemble les actions à prendre pour conclure cette négociation», affirme la fédération syndicale, qui est affiliée à la CSN.

La FSSS dispose déjà d’un mandat de grève illimitée. Jusqu’ici, elle a tenu soit des journées de grève isolées, soit des blocs de journées de grève.

Toutes les autres organisations syndicales qui participent à cette négociation nationale ont déjà réglé avec Québec et entériné leur entente depuis plusieurs mois. Elles sont affiliées à la CSQ et à la FTQ.

«On ne se contera pas d’histoire: cette négociation est difficile et la mobilisation est cruciale pour que le gouvernement en fasse plus. Rappelons que nous avons toujours un mandat de grève générale illimitée en poche et que nous n’excluons pas de l’exercer si c’est l’avenue à prendre pour avoir une entente de principe», affirme la FSSS.

Après plusieurs mois de négociations, le litige est maintenant limité aux conditions salariales.

Québec tient au cadre de négociation qui a été établi avec les trois autres organisations syndicales qui représentent des travailleuses dans les CPE et qui ont déjà réglé, ainsi qu’avec l’ensemble des employés de l’État, soit 17,4 % d’augmentations salariales sur cinq ans.

La FSSS essaie d’obtenir davantage.