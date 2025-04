La MRC de Manicouagan demande d’annuler la fin des programmes d’amélioration de l’habitat

L’abolition des programmes RénoRégion, adaptation de domicile (PAD) et Petits établissements accessibles (PEA) ne passe pas aux yeux du conseil des maires de la MRC de Manicouagan, qui demande au gouvernement de revoir sa décision.

C’est par voie de résolution que les élus ont fait part de leur demande à la ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Celle-ci a été adoptée à l’unanimité à la séance du 16 avril.

Selon les maires de la Manicouagan, ces programmes essentiels viennent en aide aux citoyens et familles parmi les plus démunis dans les régions du Québec.

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants les moins bien nantis, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à effectuer des travaux pour corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence, rappelle-t-on dans un communiqué.

Depuis 2022, ce sont 47,3 M$ qui ont été investis dans des toitures qui coulent ou des fenêtres en très mauvais état dans 2 449 projets réalisés partout au Québec, avec une subvention moyenne de 10 903 $, d’après les données fournies par la MRC.

« Ce coût représente une fraction du prix d’un logement neuf et la saine gestion des fonds publics commande la poursuite du programme », estime le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

Les programmes d’adaptation de domicile (PAD) et Petits établissements accessibles (PEA), quant à

eux, améliorent la qualité de vie des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ils sont essentiels à la réalisation de leurs activités quotidiennes, à leur maintien à domicile en toute sécurité ainsi qu’à leur capacité de profiter d’une vie sociale et culturelle.<

Le conseil des maires demande donc au premier ministre et à la ministre responsable de se préoccuper de nos citoyens et familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation, fait savoir le communiqué.