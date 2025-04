Le judo baie-comois en force à Sept-Îles

Le Club de judo de Baie-Comeau est revenu de la compétition régionale tenue à Sept-Îles le 12 avril avec une récolte bien garnie.

Les 21 judokas de la délégation baie-comoise ont affronté des athlètes issus des quatre clubs de la Côte-Nord et ont brillé dans plusieurs catégories d’âge.

Résultats

Chez les U10, Zak Grenier a remporté l’argent et Laurence Sirois, le bronze. En U12, Laurent Poulin et Édouard Massé sont montés sur la plus haute marche du podium, tandis que Benoît Guérin Dubé, Vincent Doyon (argent), Alexis Crousset et Jules Séguin (bronze) ont aussi mérité des honneurs.

Du côté des U16, Raphaël Massé a décroché l’or, Sara Soucy l’argent et Vincent Trotier le bronze.

En parallèle à la compétition, 10 jeunes qui n’avaient pas l’âge requis pour combattre, ont pris part à un challenge axé sur l’apprentissage par le jeu, les techniques au sol et divers exercices éducatifs.

« Une belle expérience pour la relève du club baie-comois », confirme Caroline Lessard, responsable des communications.