Carney et Singh présentent leur cadre financier quelques jours après les débats

Quelques jours après les débats des chefs et alors que le vote par anticipation s’est déjà mis en branle, le chef libéral Mark Carney et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh ont finalement présenté samedi un cadre financier pour le programme de leur parti.

M. Carney a dévoilé ces détails tant attendus lors d’un arrêt de campagne à l’université Durham College, à Whitby, en Ontario, avant de prendre part à un grand rassemblement à Peterborough.

Les nouvelles mesures libérales totalisent près de 130 milliards $ au cours des quatre prochaines années et la part du lion est consacrée à la défense, avec près de 19 milliards $ de nouveaux investissements. La somme consacrée à la défense passerait à 30,9 milliards $ au terme de quatre ans, si l’on comprend la comptabilité d’exercice.

Présentant des déficits élevés dans ses projections, M. Carney prévoit un retour à l’équilibre dans le budget opérationnel d’ici trois ans et une réduction de la dette par rapport au PIB.

Pour arriver à ses fins, le chef libéral croit être en mesure d’assainir les finances publiques, en outre en ralentissant l’augmentation des dépenses du gouvernement fédéral de 9 % à 2 %, en fusionnant des programmes, en éliminant les dépenses jugées inutiles et en misant sur la technologie.

Le plan détaillé dévoilé samedi prévoit un projet de loi pour éliminer les barrières fédérales au commerce interprovincial.

Il est question de la mobilité de la main-d’œuvre et de la reconnaissance des titres de compétences, notamment pour les professionnels de la santé, comme les médecins. La plateforme prévoit d’augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine.

Se défendant de toute ingérence dans les champs de compétence des provinces, M. Carney a soutenu devant les journalistes qu’«en ce qui concerne la langue française et les aspects distincts du Québec, on va les respecter».

Un impôt sur la fortune des «ultrariches»

Alors que le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, avait présenté son programme chiffré la veille, M. Singh a lui aussi présenté samedi le cadre financier de ses engagements électoraux. Celui du chef conservateur Pierre Poilievre se fait encore attendre.

M. Singh a évoqué un impôt sur la fortune des «ultrariches», qui, selon le parti, pourrait rapporter plus de 22 milliards $ par an. Il a promis des réformes fiscales, une couverture en santé mentale et plus de logements abordables.

Le programme du NPD prévoit une augmentation nette de 48 milliards $ du déficit fédéral sur quatre ans.

Faisant campagne à Burnaby, en Colombie-Britannique, le chef du NPD a affirmé que le Canada doit absolument éviter de réduire les services publics dans la tempête générée par le président américain Donald Trump.

Le parti a affirmé qu’il consacrerait 7 milliards $ sur quatre ans à la couverture des soins de santé mentale et qu’il contribuerait également à la formation de 100 000 personnes qualifiées pour aider à la construction de logements.

Les néo-démocrates s’engagent aussi à augmenter les prestations d’assurance-emploi et à offrir un rabais pour les véhicules zéro émission.

De son côté, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a proposé, samedi, à Magog, des mesures d’adaptation aux changements climatiques. Celles-ci incluent un programme de coassurance pour protéger les maisons des Québécois face aux catastrophes naturelles récurrentes.

Dans un tel programme, Ottawa prendrait à sa charge une part des primes trop élevées «afin que tout le monde demeure assurable», indique le Bloc. Il s’agirait aussi d’investir 2 milliards $ sur cinq ans dans la reconduction du programme de prêts pour des maisons plus vertes.

Questionné par ailleurs sur des conditions qui permettraient d’assurer l’acceptabilité sociale d’un éventuel pipeline de l’ouest vers l’est du pays, M. Blanchet a surtout fait valoir qu’il n’y avait pas de projet sur la table, pas d’investisseurs, pas de clients et pas de marché.

À Richmond, en Colombie-Britannique, le chef conservateur Pierre Poilievre a indiqué qu’il souhaite donner aux juges la possibilité d’ordonner un traitement obligatoire pour les personnes aux prises avec une dépendance comme substitut à l’incarcération.

La proposition s’appliquerait aux délinquants dont les seuls crimes sont liés à la possession de petites quantités de drogue et à d’autres infractions non violentes.

Il a réitéré ses promesses de fermer les sites d’approvisionnement sécuritaire et de modifier le Code criminel afin d’imposer des peines d’emprisonnement à perpétuité aux personnes prises en flagrant délit de trafic ou de production de plus de 40 milligrammes de fentanyl.

Alors que les chefs vont entamer la dernière semaine de campagne, les estimations préliminaires d’Élections Canada indiquent que près de 2 millions d’électeurs ont voté vendredi, au premier jour du vote par anticipation, un nombre record.