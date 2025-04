Une expérience musicale de plus pour Nicolas Perron

Le Forestvillois Nicolas Perron est sur la liste des artistes émergents sélectionnés pour participer au concours musical du festival Le Tremplin de Dégelis, au Bas-Saint-Laurent.

Il performera dans la catégorie Interprètes de 17 ans et moins aux côtés de cinq autres demi-finalistes et tentera de décrocher sa place en finale. « J’étais très content d’être choisi », affirme le jeune élève de cinquième secondaire à la polyvalente des Rivières.

C’est par hasard que Nicolas a découvert ce festival qui en est à sa 25e édition. « Quand j’ai été au festival de Granby l’été passé, j’avais mon ami qui était là avec moi et lui, il avait gagné la finale du Tremplin, c’est pour ça qu’il a pu se rendre à Granby. Il m’en a parlé et je me suis dit que j’allais faire ça. C’était vraiment une découverte », raconte-t-il.

Il a finalement tenu parole et il s’est inscrit à l’événement qui réunira 28 talents de la relève du 12 au 18. Ces derniers se produiront devant plus de 2 000 spectateurs, sur la scène qui a fait connaître plusieurs personnalités, dont Maxime Landry, Sara Dufour, Sam Breton, Philippe Laprise, Ingrid St-Pierre, Klô Pelgag, André Sauvé et Ève Côté.

Après avoir envoyé ses démos et sa présentation d’artiste, Nicolas Perron a obtenu un retour positif de l’organisation lui confirmant sa place.

« J’aime toujours ça faire des concours. Quand je l’ai vu, ça me parlait vraiment. Je me disais qu’il fallait que j’aille me représenter là-bas. J’ai envie de faire des shows tout simplement », mentionne celui qui profitera aussi des formations qui sont offertes avant et pendant l’événement. « Je vais pouvoir ramener d’autres bagages. Ça va être très utile. »

Le Forestvillois a déjà fixé son choix sur les deux chansons qu’il interprétera à la demi-finale. « Il s’agit Encore et encore de Francis Cabrel pour la chanson rythmée et Sur mon épaule des Cowboys fringants pour l’autre. Les deux, je les ai déjà faites, mais là je vais m’accompagner à la guitare avec un band, ça va être différent », divulgue-t-il.

Une passion qui dure

Nicolas Perron a découvert sa passion de la musique alors qu’il était tout petit. « Mes premiers cours de chant, j’étais au primaire. La guitare est venue un peu plus tard, à la fin de mon secondaire 2. J’ai arrêté le chant deux ans, mais ça me manquait trop, alors je m’y suis remis et j’adore encore ça », se remémore-t-il.

Ses parents l’ont toujours soutenu dans son parcours musical, mais les cours à l’École de musique de Forestville avec la professeure Sylvie Auger lui ont permis de développer son talent. Pour l’instant, le jeune homme n’a pas choisi son domaine d’études postsecondaires, mais il n’a pas l’intention d’étudier la musique.

Au cours des prochaines semaines, il se consacre à la comédie musicale Don Juan qui sera présentée au Pavillon des arts de Forestville du 6 au 8 juin. Il interprétera le personnage principal. « Il y a toujours plein d’autres mini spectacles qui vont arriver, mais je ne peux pas trop en dire », conclut l’artiste qui fait de plus en plus sa place.