Une première pour la Matinée-Gala

Pour la première fois, l’École de musique Côte-Nord tiendra sa Matinée-Gala dans l’Espace Alcoa du Centre des arts de Baie-Comeau.

C’est le 27 avril à 14 h qu’aura lieu ce concert de fin d’année académique qui mettra en lumière une fois de plus les talents des élèves de l’école.

Préparé avec soin par les professeurs et étudiants, l’événement débutera avec la chorale des jeunes élèves en éveil musical de Nicole Champagne qui interpréteront la pièce Do-Ré-Mi du film La mélodie du bonheur.

Ensuite, les spectateurs entendront une variété de performances allant de la musique classique au populaire. Les élèves auront l’occasion de démontrer tout ce qu’ils ont appris, en interprétant des morceaux sur différents instruments : violon, alto, violoncelle, guitare, piano, chant, hautbois et batterie, dans des numéros en solo, duo, trio et plus encore.

De nombreux compositeurs et artistes seront à l’honneur pour l’occasion, dont Bach, Létourneau, Haydn, Catherine Rollin, Elizabeth Hopson, Coldplay, etc. « Nous aurons aussi droit à une première, car une élève en composition présentera une toute nouvelle œuvre au piano et chant », divulgue la directrice de l’École de musique Côte-Nord, Pia Di Lalla.

La professeure de cordes, Jasmine Perron, prépare aussi la relève de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau (OCBC). Depuis leurs débuts, l’École de musique et l’OCBC maintiennent des liens très serrés.

C’est donc avec joie que l’OCBC se joindra à l’orchestre préparatoire, sous la direction du chef Jacques Simard, pour présenter Pizzicato Parade de David Shaffer, ainsi que deux œuvres de Antonio Vivaldi, soit le Concerto en do majeur et le Concerto pour 2 violons.

Pour poursuivre sa mission, l’École de musique Côte-Nord doit trouver du financement. Elle récoltera donc les dons lors de la Matinée-Gala et pourra fournir des reçus pour fins d’impôt.