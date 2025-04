Un quatrième album pour Pascal Desbiens

Pascal Desbiens, aussi connu comme le Brasseur chanteur, a lancé son quatrième album le 11 avril. Il propose huit compositions écrites durant la dernière année.

Le disque qui s’intitule Compilation 2024-2025 a été produit dans le studio de l’artiste originaire de Forestville. « Vu que je sors souvent des singles durant l’année, ce que j’essaie de faire avec les albums, c’est une compilation de l’année », explique Pascal Desbiens, en entrevue avec le Journal.

Le compositeur a eu plusieurs sources d’inspiration pour ce nouveau disque. « Ce qui m’a beaucoup inspiré ces derniers temps, c’est les relations humaines et tout ce qui touche l’actualité présentement. Je trouve que ça brasse pas mal sur la planète », divulgue le Brasseur chanteur, qui veut mettre son petit grain de sel pour changer les choses.

L’album regroupe des pièces en anglais et en français, tout dépendamment de l’inspiration de l’auteur. « J’ai toujours essayé de faire du 50-50 parce que ça vient comme ça quand je commence à écrire une chanson. La mélodie me fait penser des fois à quelque chose qui pourrait être en anglais ou en français », dévoile-t-il.

Dernièrement, c’est la langue française qui prend le dessus, ce qui ravit Pascal Desbiens. « Je trouve ça cool parce que j’ai tout le temps un petit peu plus de facilité à écrire en anglais même si je suis né à Forestville d’une famille francophone », raconte-t-il.

Engouement

Cette année, la carrière musicale du Brasseur chanteur a pris un autre tournant. « Ça fait un an que les radios ont embarqué dans mon trip. Il y a 32 stations de radio qui font tourner mes chansons depuis un an. Ça a amené une autre dynamique », se réjouit l’artiste qui réside maintenant à Gatineau.

Les réseaux sociaux font aussi de plus en plus partie du quotidien de l’auteur-compositeur-interprète. Il a commencé à faire des directs sur Facebook et a utilisé la plateforme Tik Tok. « J’ai 52 ans donc Tik Tok je me demandais ce que c’était, mais j’ai très bien compris qu’il a un bel engouement », partage Pascal Desbiens qui a cumulé 250 nouveaux abonnés en deux semaines.

Le Brasseur chanteur n’a jamais été un artiste qui se produit devant public, mais il ne ferme pas la porte à cette opportunité. « En étant un artiste du Web, je profite beaucoup des plateformes pour partager mes chansons. Avec Tik Tok, j’utilise l’humour pour amener les gens à écouter ma musique », fait-il savoir.

L’artiste, qui conserve sa ville natale dans son cœur, ne vit pas de sa musique. Ayant évolué dans le milieu de la microbrasserie pendant plusieurs années, il s’est tourné depuis un an vers le communautaire en assurant la direction d’une banque alimentaire.

Il conserve toutefois son contact avec le domaine du brassage de bières. « C’est pour ça que je garde mon nom d’artiste bien actif parce que je vais toujours être proche du brassage de la bière », confirme-t-il.

Une cause chère à son cœur

Quand on parle de l’avenir, Pascal Desbiens souhaite de continuer d’évoluer dans le monde de la musique et de regrouper encore plus d’abonnés, mais il aimerait aussi représenter une cause qui lui est chère, soit celle de l’autisme.

« Le Brasseur chanteur pourrait devenir l’artiste accolé à la cause et la cause pourrait rayonner encore plus », espère celui qui a vécu et vit encore avec ce trouble. Son fils, qui a malheureusement perdu la vie, était autiste et lui-même a découvert qu’il était atteint du syndrome d’Asperger il y a quatre ans. « La cause me va bien. »

Le nouvel album du Brasseur chanteur est disponible sur le site web de l’artiste. Il est possible de se procurer le disque ou encore une clé USB. Pour une copie autographiée, il suffit de le demander lors de l’achat. Toutes les chansons sont aussi disponibles sur les plateformes numériques.