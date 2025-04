Dania Hovington passe le flambeau

Une page se tourne à Pointe-aux-Outardes alors que Dania Hovington, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité depuis près de 32 ans, amorce sa transition vers la retraite.

Figure centrale de l’administration municipale, elle amorcera dans les prochains mois un passage de flambeau en accompagnant sa successeure, Émilie Tremblay, au cours d’un processus de mentorat de six mois.

Le conseil municipal a d’ailleurs officialisé l’embauche de Mme Tremblay à la séance du 14 avril. Native de Pointe-aux-Outardes, elle a été choisie au terme d’un processus supervisé par la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Sur 28 candidatures reçues, dont quatre provenant de la municipalité, six ont été retenues pour les entrevues, les tests écrits et psychométriques. « Mme Tremblay s’est distinguée par son profil et son engagement », explique Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes.

Ce dernier n’a pas manqué de souligner la contribution de Dania Hovington dans un message publié dans le mensuel municipal Le Cacardeur. Il y décrit Mme Hovington comme une femme « rigoureuse, bienveillante, dotée d’un sens aigu de l’organisation, visionnaire et proactive ».

Il souligne également son « leadership rassembleur » et sa capacité à « motiver les équipes » dans un climat de travail collaboratif.

Ce leadership a porté ses fruits à l’échelle provinciale. En 2022, l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) lui a remis une distinction honorifique pour son engagement, sa capacité d’innovation et son sens de la gestion.

Depuis son entrée en fonction en 1993, Dania Hovington a travaillé avec six maires et plus de 38 conseillers municipaux au sein de neuf conseils élus, en plus de superviser de nombreuses élections. Elle s’est aussi engagée bénévolement dans des activités communautaires telles que la Fête nationale et la troupe Art Scène.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir pu compter sur ses services toutes ces années », a exprimé le maire Julien Normand, qui lui souhaite une retraite remplie de santé, de bonheur et d’activités à la hauteur de sa contribution exemplaire.