L’Alsace en images sur la Côte-Nord

Pour la première fois, Les Aventuriers Voyageurs s’intéressent à l’Alsace, territoire à l’identité culturelle marquée, reconnu pour la richesse de son patrimoine, la beauté de ses paysages et la diversité de sa gastronomie.

Un nouveau film documentaire intitulé L’Alsace, traditions et terroir sera présenté dès le 29 avril dans plusieurs cinémas de la Côte-Nord, notamment au Ciné-Centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles, ainsi qu’à la Salle Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre.

Réalisé par Les Aventuriers Voyageurs, ce long métrage propose une immersion dans l’une des régions les plus emblématiques de la France. De Strasbourg à Colmar, en passant par les villages de la route des vins et les reliefs du massif des Vosges, le film dresse un portrait complet de cette région frontalière au carrefour de l’histoire européenne.

Le spectateur est invité à découvrir Strasbourg, capitale régionale connue pour sa cathédrale gothique imposante, son centre historique classé à l’UNESCO, ainsi que son rôle politique au sein de l’Union européenne.

Le voyage se poursuit à Colmar, célèbre pour ses canaux et ses ruelles fleuries, avant de se diriger vers les vignobles alsaciens et les villages aux maisons à colombages qui incarnent l’authenticité de la région.

Au-delà des paysages, le film met en lumière les traditions vivantes portées par les habitants : artisanat, coutumes locales, gastronomie et vins blancs réputés. Les témoignages recueillis reflètent un attachement profond à un territoire façonné par des siècles d’histoire.

Derrière la caméra, on retrouve Jean-François Fournier et Diane Dumoulin, un couple originaire de Deux-Montagnes. Fort d’une expérience en ingénierie aéronautique, Jean-François apporte une attention particulière aux détails architecturaux et aux paysages. Diane, quant à elle, met en valeur les rencontres humaines, forte de son expérience dans le domaine de la santé.

L’Alsace, traditions et terroir s’inscrit dans la mission des Aventuriers Voyageurs de faire découvrir le monde à travers des récits de voyage authentiques. Cette projection s’adresse autant aux passionnés de culture qu’aux amateurs de grands espaces et de gastronomie régionale.