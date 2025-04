Nourrir la solidarité 

Au Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire, la cuisine prend une tout autre dimension grâce à La Tablée des chefs. Pour une troisième année, les élèves ont mis la main à la pâte afin de concocter des milliers de repas destinés aux plus démunis de la Manicouagan.

L’odeur réconfortante d’un chili végétarien flottait dans les cuisines du CFP de l’Estuaire la semaine dernière. Pendant trois jours, les 13 élèves du programme Cuisine ont uni leurs efforts pour préparer 2 500 portions de repas nutritifs, livrées au Comptoir alimentaire l’Escale de Baie-Comeau.

Une action à la fois pédagogique et profondément humaine, orchestrée dans le cadre du mouvement solidaire La Tablée des chefs.

« Cette activité permet de sensibiliser nos futurs cuisiniers à l’insécurité alimentaire et à leur rôle dans la communauté », souligne Amélie Samson, enseignante au CFP. « C’est de la grande production. »

Les futurs chefs cuisiniers apprennent à travailler en équipe, à suivre un rythme soutenu et surtout, à cuisiner avec le cœur.

Pour les élèves, l’expérience se vit aussi comme un plongeon dans la réalité du métier. « C’est une belle occasion pour les évaluer en conditions réelles », note Mme Samson.

Le menu, déterminé par La Tablée des chefs, propose un chili végétarien aux lentilles et au tofu. « Tout le monde s’y retrouve, c’est simple, nourrissant et accessible », mentionne Alexe Tremblay, étudiante de première année au programme.

Pour elle, ce projet dépasse largement le cadre scolaire. « Nourrir les gens dans le besoin, ça me touche », lance-t-elle. « On connaît tous quelqu’un qui vit des moments difficiles et je suis fière de pouvoir aider. »

La jeune femme qui rêve d’enseigner un jour au CFP évoque déjà des idées de projets communautaires. « J’aimerais créer un foodtruck qui offre de bons repas à prix réduit près des écoles ou des résidences de personnes âgées », avoue-t-elle. « Donner, c’est ce que j’aime faire. »

Des plats qui font du bien

Martine Cantin, également enseignante au programme, a confirmé que l’objectif initial de 2 000 plats serait largement dépassé. « On atteint facilement les 2 500 portions cette année », affirme-t-elle.

Ces repas seront distribués à travers la Manicouagan, où le Comptoir alimentaire l’Escale veille à répondre aux besoins alimentaires croissants de la population.

Le projet est rendu possible grâce au soutien logistique et financier de La Tablée des chefs, qui chapeaute des initiatives similaires à travers tout le Québec.

L’organisme fournit les ingrédients, les recettes et coordonne la distribution avec des partenaires locaux. « On reçoit les marchandises, on cuisine, et l’Escale vient chercher les plats emballés pour les redistribuer », explique Kim Bouchard, agente de développement au CFP.

Pour Amélie Samson, cette activité est bien plus qu’un exercice culinaire. C’est une école de la vie. « Les élèves prennent conscience qu’ils peuvent faire une différence, dès maintenant », conclut-elle.