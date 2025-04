Drakkar : Un peu moins de partisans, mais les parties les plus écoutées

L’heure est au bilan pour l’organisation du Drakkar. Même s’il y a une légère baisse de l’achalandage en saison et en série, comparativement à l’an dernier, plus de gens sont devenus abonnés de saison.

Pour la saison 2024-2025, c’est une moyenne de 2 246 partisans par partie, pour un total de 71 887 dans l’année.

En série, la moyenne par match est de 2 284 personnes, pour un total de 13 704 en six parties.

« On est très satisfait de la participation des partisans », dit la directrice des opérations et développement des affaires du Drakkar, Joëlle Bernier, lors du point de presse bilan de l’organisation le 22 avril.

« Il faut aussi se rappeler que l’année passée était une année historique », ajoute la présidente du conseil d’administration, Julie Dubé.

« À partir du moment où on a une moyenne de 2 000 partisans par match, c’est un succès, dit-elle. Donc, on peut dire qu’on a atteint nos objectifs. »

Toutefois, l’organisation note des chiffres intéressants au niveau des abonnements de saison. Ce sont 455 nouveaux abonnés pour la saison, pour un record de 1 427 abonnements au total.

« On espère en garder pour l’an prochain », lance Mme Bernier. « On n’avait pas nécessairement d’attente [en termes de chiffres], car on a été surpris par le succès de la campagne d’adhésion d’abonnements de saison l’an dernier. »

Les parties les plus écoutées

Mesdames Bernier et Dubé se réjouissent de constater que les gens répondent aussi présents sur leurs écrans.

« Nous sommes la meilleure audience des matchs diffusés sur LCH TV. C’est plus de 2 314 spectateurs qui, match après match, se joignent en plus de ceux qui sont présents dans l’aréna », déclare Joëlle Bernier.

Plusieurs bons coups

« Nous avons aussi, en termes de revenus globaux avec nos partenariats, une augmentation de 16%. Ce sont plus de 100 partenaires qui nous soutiennent année après année », déclare Mme Bernier.

La bonification de l’implication communautaire de l’équipe a été positive selon l’administration. « Je pense entre autres à l’implication de notre joueur communautaire Anthony Lavoie, qui a fait des dizaines de milliers de collations pour les jeunes au niveau scolaire », mentionne-t-elle.

Le partenariat majeur d’Alcoa, le soutient à plusieurs causes et les nouveaux matchs thématiques font partie des bons coups de l’organisation.

Plus de détails à venir sur le bilan de l’entraineur-chef…