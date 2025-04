Le Plan climat pour contrer l’érosion et les feux de forêt

La MRC de Manicouagan procède à l’élaboration d’un plan climat en réponse à l’intensification des phénomènes comme l’érosion, les feux de forêt ou encore les vents violents. Pour ce faire, elle lance un appel à la collaboration.

La MRC invite la population, les organisations et les entreprises à participer à l’élaboration dudit plan. Déjà, dans cette démarche, elle est accompagnée par Environnement Côte-Nord (ECN) et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU).

« Pour protéger la population, nos écosystèmes, nos infrastructures, et nos façons de vivre, il est prioritaire pour la MRC de construire ensemble des solutions concrètes qui façonneront notre avenir commun », souligne le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong.

« Pour que ce Plan climat soit à la hauteur des enjeux qui nous concernent toutes et tous, il doit naître de l’expertise et l’expérience de ceux et celles qui vivent ici », explique pour sa part Evelyne Roy, conseillère principale à la RBMU.

Tournée

Une première tournée des milieux est prévue lors de la Semaine pour le climat, qui se tiendra du 9 au 13 juin 2025.

L’équipe de projet ira à la rencontre des citoyens de toutes les municipalités de la Manicouagan. Pour y participer, il suffit de se rendre sur le site web climatmanicouagan.com.

Grâce à ces rencontres, la MRC pourra réaliser un portrait détaillé des risques climatiques propres à la région, en intégrant les études les plus à jour dans le domaine.

« En combinant les connaissances locales et les savoirs traditionnels avec des données scientifiques précises, nous pourrons mieux comprendre les risques climatiques et trouver ensemble les solutions les plus adaptées pour notre territoire », ajoute Julie Langevin, chargée de dossier en action climatique chez Environnement Côte-Nord.

Limiter les impacts

Cette démarche vise entre autres à limiter les impacts négatifs des changements climatiques sur les collectivités ainsi qu’à tirer profit des occasions qui en découlent.

Ensuite, l’atténuation cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à la source, grâce à la réalisation d’un inventaire GES.

L’adoption du Plan climat par la MRC est prévue pour 2027.