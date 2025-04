Les cellulaires pourraient être interdits partout à l’école d’ici l’automne

Les cellulaires pourraient être complètement interdits entre les murs des écoles primaires et secondaires dès la prochaine rentrée scolaire. C’est ce qu’a recommandé la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes dans son rapport intérimaire déposé mardi.

La Commission recommande que le gouvernement du Québec interdise dès la rentrée scolaire 2025-2026 l’usage des cellulaires jusqu’à la fin des cours, et ce, partout à l’intérieur de l’école, y compris sur le terrain de l’établissement scolaire. Les écouteurs et les autres appareils mobiles, entre autres pour les jeux vidéo, seraient aussi visés par l’interdiction.

Certaines exceptions pourraient s’appliquer, notamment lorsque l’usage d’un appareil mobile est justifié pour l’état de santé d’un élève ou encore pour les besoins particuliers d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. L’utilisation serait aussi permise pour des fins pédagogiques.

Rappelons que depuis le début de l’année 2024 les cellulaires sont déjà proscrits dans les classes des écoles du Québec.

La Commission propose que les modalités quant à l’interdiction du cellulaire à l’école soient inscrites dans les instances prévues dans la Loi sur l’instruction publique ainsi que la Loi sur l’enseignement privé.

Les membres de la Commission ont entrepris leurs travaux en septembre 2024 lors d’une première phase de consultations particulières et d’auditions publiques. En tout, près de 70 spécialistes et organismes ont été entendus dans les deux rondes de consultations et 500 élèves du primaire et du secondaire ont été consultés pour avoir leur avis.

Le dépôt du rapport final comprenant l’ensemble des recommandations de la Commission est prévu d’ici le 30 mai 2025.

