Mathilde Bienvenue dans le Grand Nord avec Students on Ice

Mathilde Bienvenue, étudiante en première année du programme Techniques d’aménagement cynégétique et halieutique (TACH) du Cégep de Baie-Comeau, participera à l’expédition 2025 de Students on Ice, une aventure qui la mènera jusqu’au Nunavik.

Du 11 au 26 juillet, la jeune femme fera partie de la cohorte de jeunes des quatre coins de la planète qui naviguera à bord du MV Polar Prince de Nain, au Nunatsiavut (Labrador) jusqu’à Kuujjuaq, au Nunavik.

Des experts en environnement, des scientifiques, des artistes et des éducateurs seront également à bord du navire de recherche scientifique.

« J’ai très hâte de voir et de mieux comprendre la fragilité de l’environnement, et, surtout, d’apprendre aux côtés des expert·e·s à bord à quel point les changements climatiques perturbent ces écosystèmes uniques », confiait la jeune femme avec enthousiasme.

Certes, la recherche scientifique sera au centre de l’aventure de la future technicienne, mais son expérience sera intégrée au cours de français Communication et expression. Ce cadre permettra à la jeune femme d’approfondir sa réflexion et développer sa capacité à transmettre son expérience. Un des objectifs est de sensibiliser la communauté collégiale aux enjeux environnementaux nordiques et d’inspirer, qui sait, d’autres jeunes à s’engager activement dans la préservation de ces territoires.

La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU), en partenariat avec le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD), et le Cégep de Baie-Comeau permettent à Mathilde de mener à bien cette expérience unique.

Depuis les débuts de cette collaboration, 17 jeunes de la Manicouagan ont participé à Students on Ice.