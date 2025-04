Un nouveau guide local pour mieux accompagner l’allaitement

Un vent de renouveau souffle sur le service de jumelage Aimons-Lait de la Maison des familles de Baie-Comeau et Centre de ressources périnatales.

Grâce à l’implication de ses marraines bénévoles, un tout nouveau guide d’accompagnement a été entièrement repensé afin de mieux refléter la réalité actuelle de l’allaitement et les valeurs de l’organisme de la Manicouagan.

Le fruit de ce travail collectif sera lancé officiellement lors d’un 5 à 7 convivial le 23 avril, dans les locaux de la Maison des familles.

Toute la population est invitée à venir découvrir le service, rencontrer les marraines et en apprendre davantage sur l’allaitement.

Un guide pensé par et pour les marraines

« L’idée est née directement de nos marraines d’allaitement », explique Rébecca Lacasse, responsable de la périnatalité et marraine d’allaitement elle-même. « Nous voulions actualiser un guide qui datait de 2016 et le recréer entièrement à notre image », raconte-t-elle.

Un comité s’est donc formé et a pris en charge la refonte du document de A à Z.

Le guide, conçu comme une véritable « bible » pour l’accompagnement, rassemble toutes les informations pratiques, les approches d’écoute de même que les façons de soutenir les mères. Mme Lacasse rappelle qu’elles soutiennent les mères et celles en devenir dans toutes circonstances et même si elle décide de ne pas allaiter.

Dans ce nouveau guide, nous retrouvons des photos des marraines actuelles et des mamans fréquentant l’organisme communautaire. « C’est un guide vivant, ancré dans notre milieu », souligne Mme Lacasse.

Un projet bénévole mené avec cœur

La coordination du projet a été assurée par Pierre-Audrey Giasson, intervenante en périnatalité et marraine d’allaitement investie, à qui l’on doit la structure, la relecture et la vision du guide, selon Rébecca Lacasse.

« C’est important pour moi de nommer son apport puisque c’est elle qui a véritablement chapeauté le projet », insiste la porte-parole.

À l’heure actuelle, Aimons-Lait compte une trentaine de marraines bénévoles actives qui accompagne chaque année entre 70 et 80 dyades mères-bébés dans leur parcours.

« Le roulement est bon, on réussit à maintenir nos effectifs malgré les départs, et on accueille régulièrement de nouvelles marraines », précise Mme Lacasse.

Une invitation à découvrir le service

Le 5 à 7 du 23 avril se veut un moment d’échange. Les marraines seront sur place pour répondre aux questions et partager leur expérience.

« C’est une belle occasion pour les futures mamans, ou celles qui s’interrogent sur l’allaitement, de venir faire connaissance avec notre équipe », invite Rébecca Lacasse.