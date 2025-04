Bouffée d’air frais pour Boisaco 

La coopérative Boisaco, en Haute-Côte-Nord, pourrait respirer à nouveau si la réforme du régime forestier va de l’avant tel que proposé par le projet de loi 97.

Les réactions à l’annonce de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette Vézina sur la modification du régime forestier québécois continuent d’affluer.

Steeve St-Gelais, président du Groupe Boisaco, estime qu’une réforme du régime forestier est « nécessaire et attendue ». Le groupe dont il est le porte-parole

accueille favorablement les propositions qui sont sur la table.

« On sent une volonté de mieux arrimer les différents usages de la forêt (conservation vs aménagement), de tenir compte des changements climatiques dans la gestion forestière, de soutenir les communautés forestières du Québec, de redonner un peu plus de marge de manœuvre aux régions, et de simplifier le cadre opérationnel. Ce sont des signaux positifs. »

La régionalisation et la prévisibilité, fers de lance de la réforme, sont de la musique aux oreilles chez Boisaco.

« Ces paramètres, particulièrement la régionalisation, pourraient permettre de vraiment tenir compte de notre contexte particulier. Chaque région a ses particularités propres, alors une approche plus décentralisée permettrait de mieux planifier, de mieux collaborer avec les différents utilisateurs du territoire, et de mieux valoriser la ressource. »

Il reste du travail à faire et M. St-Gelais estime que « le diable est dans les détails ».

« Comme dans tout projet de réforme, il reste des zones à éclaircir et préciser, notamment la manière dont les responsabilités seront partagées concrètement entre les différentes parties prenantes. Il faudra également s’assurer que les mécanismes de mise en œuvre soient simples et efficaces, et non l’inverse. »

L’industrie, quoi qu’il en soit, a été entendue selon lui.

« Nous avons senti une écoute réelle et une volonté de tenir compte des enjeux des communautés forestières. »

Alors que les enjeux et menaces se multiplient sur la filière forestière (menaces de tarifs de l’administration Trump, impacts des changements climatiques-incendies, épidémies d’insectes —, contexte de marchés difficiles), la résilience est le mot d’ordre du secteur et des communautés concernées, avance-t-il.

« Plusieurs éléments de cette réforme vont dans la bonne direction, comme la régionalisation, la planification opérationnelle et les travaux sylvicoles qui reviendraient aux titulaires d’une licence d’aménagement forestier durable, ainsi qu’une meilleure prévisibilité pour se doter d’une vision à long terme permettant de favoriser les investissements et l’innovation. C’est encourageant. »

Le territoire forestier où s’alimentent les différents pôles de la coopérative est concerné par les mesures de protection du caribou, dont on ignore encore les détails. Elles sont éludées dans le projet de loi.

« La question de la protection du caribou forestier demeure un enjeu bien réel et le projet de réforme propose une réponse intéressante aux enjeux de conservation avec la création d’un zonage dédié à la conservation qui devrait aider le Québec à atteindre son objectif de 30 % de zones de conservation », indique-t-il, rappelant que des zones de conservation, certaines spécifiques au caribou forestier, existent déjà sur le territoire. « Plus de 40 % de notre territoire d’approvisionnement n’est pas sujet à la récolte. Comme nous l’avons toujours répété, la solution passe par la concertation et de multiples solutions existent. Peu importe les solutions envisagées, tous les enjeux doivent être pris en considération, incluant bien évidemment les impacts sur les humains des communautés forestières. »

(NDLR: Les réponses aux questions, acheminées par écrit, ont été adaptées par souci de concision.)