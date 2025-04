Le Centre des arts de Baie-Comeau renommé en l’honneur de Roger Theriault

L’ancien maire de Baie-Comeau Roger Thériault, décédé en 2022, est un de ceux qui ont travaillé d’arrache-pied à la construction du Centre des arts de Baie-Comeau. La Ville de Baie-Comeau reconnaît aujourd’hui son apport en nommant l’édifice culturel à son nom.

C’est par une activité honorifique en présence d’élus, de nombreux invités ainsi que de la famille de M. Thériault que l’instance municipale a fait le dévoilement de ce changement de nom. Le bâtiment municipal s’appellera désormais le Centre des arts de Baie-Comeau Roger-Theriault.

Pour marquer cette honneur, une enseigne sera installée de façon permanente sur la façade du bâtiment. Celle-ci a été dévoilée lors de la cérémonie.

La nouvelle enseigne sera installée sur la façade du bâtiment. Photo Johannie Gaudreault

« Roger Theriault fut le catalyseur, le visionnaire et le chef d’orchestre derrière la construction de ce bâtiment municipal. Avant de réaliser la valeur d’un legs, cela peut prendre du temps. Près de 33 ans depuis son inauguration, notre salle de spectacle est reconnue à travers le Québec, est immensément populaire, fait la fierté de la collectivité et s’intègre pleinement à la vie communautaire. Mission accomplie monsieur Theriault », a déclaré par écrit le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, absent de la cérémonie pour cause de maladie.

La chef de cabinet du maire Theriault à l’époque, Louise Levasseur, a pris la parole durant l’activité et elle a entre autres rappelé une phrase prononcée par l’ex-maire.

« Lors de son discours d’inauguration de la salle de spectacle, monsieur Theriault a dit : nous avons un véritable joyau digne de porter un grand nom. Et bien Roger, nous t’affirmons qu’aujourd’hui, la salle dont tu rêvais porte un grand nom », a-t-elle affirmé.

Roger Theriault a été le premier maire de Baie-Comeau, après la fusion avec Hauterive. Il a assuré son rôle de 1982 à 1994. Il est décédé à 83 ans au CHSLD de Matane après avoir vécu plus de 10 ans avec la maladie d’Alzheimer.

