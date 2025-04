Chacun des chefs a revu son ordre du jour à sa façon après le drame à Vancouver

L’ultime jour de la campagne fédérale avant le vote de lundi a certainement été chamboulé par l’attaque au véhicule-bélier à Vancouver, et chacun des chefs a revu son ordre du jour à sa façon.

La dernière journée de campagne a commencé sous le signe du recueillement, la région de Vancouver ayant connu un réveil difficile à la suite de l’attaque la veille contre une fête de la communauté philippine qui a tué au moins onze personnes.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, avait fait un arrêt de campagne, samedi soir, au festival de la communauté philippine peu avant que l’événement ne soit frappé par la tragédie.

«J’étais là, juste avant l’attaque et c’est tellement difficile de comprendre», a dit M. Singh au bord des larmes, dimanche matin, lors d’un rassemblement à Penticton, en Colombie-Britannique.

Le chef du NPD a ensuite annulé tous ses autres événements de campagne dans un horaire qui s’annonçait auparavant chargé, à l’image de celui qui avait été annoncé par ses rivaux avant que ne tombe la nouvelle du drame vécu à Vancouver.

Questionné par les journalistes sur son bilan de campagne, M. Singh s’est dit «confiant» pour le vote lundi, affirmant simplement qu’il aurait «voulu parler à plus de gens», mais que cela était «difficile lors d’une campagne électorale courte d’avoir le temps de visiter toutes les provinces».

«J’aurais voulu avoir l’occasion de parler avec plus de gens, mais je suis fier de notre offre aux Canadiens et on veut continuer de se battre pour les gens, pas pour les milliardaires», a-t-il ajouté.

Le chef libéral, Mark Carney, a aussi changé de cap, dimanche, alors qu’il prévoyait un sprint final qui devait l’amener à travers quatre provinces avant de revenir à Ottawa sur un vol de nuit.

Dans une déclaration devant la presse, dans une petite pièce de l’hôtel de Hamilton, en Ontario, où il logeait pour la nuit, M. Carney a affirmé avoir été «choqué, dévasté» et qu’il «avait le cœur brisé» après avoir appris la nouvelle.

À bord de l’avion de campagne, son équipe a annoncé l’annulation de deux grands rassemblements, un à Calgary, en Alberta, et un autre à Richmond, en Colombie-Britannique. Près de 2500 sympathisants étaient inscrits pour chacun d’eux.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a pris la parole devant des membres de la communauté philippine réunis à Mississauga, en Ontario. Il a déclaré que tous les Canadiens étaient «solidaires avec votre communauté après les attaques d’hier». «On est solidaire pour appuyer les familles qui ont perdu un proche», a-t-il mentionné, offrant ses prières et son soutien. «Le pays est tout uni, tout ensemble.»

Par la suite, M. Poilievre a tout de même participé à trois grands rassemblements devant des foules de partisans en Ontario. S’il a chaque fois pris une courte pause pour souligner la solidarité avec la communauté philippine endeuillée de Vancouver, il a aussi longuement martelé ses messages de campagne et galvanisé ses troupes avant le vote de lundi.

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, avait aussi largement gardé intact son horaire chargé du dernier jour de la campagne.

Dans sa première conférence de presse du jour, M. Blanchet a exprimé ses condoléances à la population de la Colombie-Britannique, aux familles et aux proches des victimes.

Il avait choisi de se rendre dans la circonscription de Québec-Centre, là où se semble se dessiner une chaude lutte entre le bloquiste Simon Bérubé et l’ex-ministre libéral Jean-Yves Duclos.

En fait, le chef bloquiste a dit s’attendre à des luttes serrées un peu partout au Québec, lundi soir, laissant entendre que son parti pourrait faire mentir les sondages avec un fort élan de fin de campagne.

À Drummondville, M. Blanchet a affirmé que sa formation politique avait affronté, au cours des dernières semaines, «un vent de face».

«Je nous soupçonne d’être meilleurs dans l’adversité. On va tous savoir ça lundi», a-t-il lancé.

La parole est donnée aux électeurs, lundi, alors que les bureaux de vote seront ouverts pendant 12 heures, les modalités variant selon le fuseau horaire. Les bureaux seront ouverts de 9 h 30 à 21 h 30, heure de l’Est.

Déjà, un record de 7,3 millions d’électeurs ont fait leur choix durant les quatre jours du vote par anticipation, selon les données préliminaires d’Élections Canada.