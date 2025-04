Le Grand Vélothon amasse plus de 8 000 $ pour deux organismes de la Manicouagan

L’événement 100 % féminin Martini et Talons hauts est à l’origine de la première édition du Grand Vélothon qui s’est tenue le 26 avril au Complexe Maxi Forme de Baie-Comeau. Les participants qui ont pédalé pour deux causes ont réussi à amasser 8 072 $.

Organisée par Vicky Veilleux et Marie-Josée Paradis, l’activité bénéfice visait à amasser de l’argent pour le Comptoir alimentaire L’Escale et le département d’oncologie de l’Hôpital de Baie-Comeau via la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

En plus de la soixantaine de cyclistes, des commanditaires et partenaires se sont joints à l’événement. « Vous faites partie intégrante de cette belle réussite, et c’est grâce à chacun d’entre vous que nous avons pu pédaler avec cœur pour deux causes qui nous tiennent tellement à cœur », écrivent les organisatrices sur les réseaux sociaux, au lendemain du vélothon.

Sur place, les participants pédalaient encouragés par leurs supporteurs, de la musique entraînante et une ambiance survoltée. Ils avaient le choix de pédaler 30 minutes, 60 minutes ou plusieurs heures. Pour ce faire, ils devaient amasser 50 $ par tranche de 30 minutes. Dix vélos étaient disponibles pour un total de 14 heures.

Grâce aux commanditaires, plusieurs prix de présence étaient remis, dont une carte-cadeau de 500 $ chez Mon Vélo.

Le comité organisateur se réjouit du succès de la première édition de l’événement bénéfice qui a suscité « un bel élan de solidarité ». Il confirme d’ailleurs que le Grand Vélothon sera de retour l’an prochain.