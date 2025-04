Jour de deuil: augmentation des décès liés au travail au Québec en 2024

Le Québec a enregistré, l’an dernier, 246 décès liés au travail, une augmentation de 36 décès par rapport à l’année 2023, indique lundi la CNESST.

Chaque année, le 28 avril est la journée où l’on commémore les personnes décédées ou blessées au travail. Ce Jour de deuil est souligné dans plus de 70 pays, rappelle la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Pour ce qui est des 246 décès enregistrés en 2024 au Québec, il s’agit principalement de décès liés à une maladie professionnelle, soit 172 d’entre eux.

Pour ce qui est des accidents du travail, 96 721 personnes en ont subi un, en 2024, alors que 10 403 ont contracté une maladie professionnelle.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, rappelle que la santé et la sécurité du travail doivent primer dans tous les milieux de travail et que la prévention doit être l’affaire de tous.

«Au-delà des chiffres, auxquels tout le monde doit réfléchir et s’attarder, se trouvent des proches, des membres de la famille, des amis et des collègues de travail qui sont directement touchés, laissés derrière et profondément marqués», a-t-il déclaré, à l’occasion de ce Jour de deuil.