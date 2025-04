Marilène Gill obtient un quatrième mandat dans Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan

Marilène Gill du Bloc québécois est de nouveau élue députée de la circonscription Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan.

À 22 h 30, tout porte à croire qu’elle siègera à travers un gouvernement libéral dirigé par Mark Carney.

Avec 60 bureaux de scrutin sur 252, la députée sortante Marilène Gill obtient 4 841 votes, soit 44,2 %.

« C’est avec beaucoup de gratitude que je vous remercie de me confier, pour une quatrième fois, le mandat de vous représenter à la Chambre des communes », a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. « Le travail se poursuit — il ne s’est jamais arrêté — et je demeure habitée par la même passion qu’à mes débuts en 2015. C’est avec humilité et détermination que je continuerai d’être votre voix pour la Côte-Nord. »

Kevin Coutu du Parti libéral suit avec 3 324 et 30,4 %.

Mélanie Dorion arrive troisième pour le Parti conservateur du Canada avec 2 396 et 21,9 % des voix.